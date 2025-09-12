Трамп сделал новое заявление о вторжении российских дронов в Польшу

Трамп сделал новое заявление о вторжении российских дронов в Польшу19
12.09.2025, 16:27
Президент США жестко предупредил Путина.
Российский диктатор Владимир Путин не должен приближаться к Польше в контексте его атак дронами и ракетами.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
Трампа спросили, что он собирается делать по отношению к Путину, поскольку российские дроны вторглись в Польшу. В частности, могут ли быть введены санкции.
«Я не собираюсь никого защищать, они (дроны) были сбиты и упали в одну из областей. Но он все равно не должен приближаться к Польше в любом случае», - коротко ответил американский лидер.