Трамп сделал новое заявление о вторжении российских дронов в Польшу 19 12.09.2025, 16:27

7,028

Дональд Трамп

Президент США жестко предупредил Путина.

Российский диктатор Владимир Путин не должен приближаться к Польше в контексте его атак дронами и ракетами.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Трампа спросили, что он собирается делать по отношению к Путину, поскольку российские дроны вторглись в Польшу. В частности, могут ли быть введены санкции.

«Я не собираюсь никого защищать, они (дроны) были сбиты и упали в одну из областей. Но он все равно не должен приближаться к Польше в любом случае», - коротко ответил американский лидер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com