12 сентября 2025, пятница, 17:29
Трамп сделал новое заявление о вторжении российских дронов в Польшу

  • 12.09.2025, 16:27
Трамп сделал новое заявление о вторжении российских дронов в Польшу
Дональд Трамп

Президент США жестко предупредил Путина.

Российский диктатор Владимир Путин не должен приближаться к Польше в контексте его атак дронами и ракетами.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Трампа спросили, что он собирается делать по отношению к Путину, поскольку российские дроны вторглись в Польшу. В частности, могут ли быть введены санкции.

«Я не собираюсь никого защищать, они (дроны) были сбиты и упали в одну из областей. Но он все равно не должен приближаться к Польше в любом случае», - коротко ответил американский лидер.

