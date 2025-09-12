ВСУ эффективно обезвреживают подразделения морской пехоты РФ в районе Доброполья
Об этом заявил Сырский.
Украинские войска эффективно обезвреживают подразделение российской морской пехоты, которое было переброшено для наступательных действий в районе Доброполья.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Главнокомандующий совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления, где ситуация требует постоянного внимания.
По его словам, на командном пункте одного из армейских корпусов он встретился с командирами, чтобы:
- обсудить особенности оперативной обстановки,
- заслушать предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.
- Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья, - сообщил он.
Во время встречи Сырский также отдал необходимые распоряжения по обеспечению украинских подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.
- Воины Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины. В свою очередь, задача командиров в полосе ответственности - максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и беречь личный состав, - подытожил он.