ВСУ эффективно обезвреживают подразделения морской пехоты РФ в районе Доброполья 12.09.2025, 16:45

1,128

Александр Сырский

Фото: Getty Images

Об этом заявил Сырский.

Украинские войска эффективно обезвреживают подразделение российской морской пехоты, которое было переброшено для наступательных действий в районе Доброполья.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Главнокомандующий совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления, где ситуация требует постоянного внимания.

По его словам, на командном пункте одного из армейских корпусов он встретился с командирами, чтобы:

- обсудить особенности оперативной обстановки,

- заслушать предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.

Фото: РБК-Україна

- Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья, - сообщил он.

Фото: РБК-Україна

Во время встречи Сырский также отдал необходимые распоряжения по обеспечению украинских подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

- Воины Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины. В свою очередь, задача командиров в полосе ответственности - максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и беречь личный состав, - подытожил он.

