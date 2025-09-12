закрыть
12 сентября 2025, пятница, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Мое терпение заканчивается

13
  • 12.09.2025, 17:05
  • 2,666
Трамп: Мое терпение заканчивается
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США пригрозил Путину «сильным ударом».

США могут нанести по России сильный удар при помощи санкций. Целью станут российская нефть и банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Трампа спросили, заканчивается ли у него терпение по отношению к российскому диктатору Путину.

- Да, оно заканчивается и очень быстро, но для танго нужны двое. Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать, Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел, Путин не хотел, - считает Трамп.

По его мнению, сейчас Зеленский хочет мира, а Путин - под вопросом. И поэтому США придется действовать очень жестко.

«Ну, это будет сильный удар в виде санкций в отношении банков, а также меры, связанные с нефтью и тарифами. Но я уже сделал это. Я сделал многое», - отметил Трамп, комментируя вопрос о том, как «дожать Путина».

Президент напомнил, что он ввел 50% тарифы против Индии, которая была «крупнейшим клиентом России». Это было «непростым решением», которое вызывает раскол с Дели.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский