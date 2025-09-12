Трамп: Мое терпение заканчивается

Трамп: Мое терпение заканчивается13
Президент США пригрозил Путину «сильным ударом».
США могут нанести по России сильный удар при помощи санкций. Целью станут российская нефть и банки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
Трампа спросили, заканчивается ли у него терпение по отношению к российскому диктатору Путину.
- Да, оно заканчивается и очень быстро, но для танго нужны двое. Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать, Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел, Путин не хотел, - считает Трамп.
По его мнению, сейчас Зеленский хочет мира, а Путин - под вопросом. И поэтому США придется действовать очень жестко.
«Ну, это будет сильный удар в виде санкций в отношении банков, а также меры, связанные с нефтью и тарифами. Но я уже сделал это. Я сделал многое», - отметил Трамп, комментируя вопрос о том, как «дожать Путина».
Президент напомнил, что он ввел 50% тарифы против Индии, которая была «крупнейшим клиентом России». Это было «непростым решением», которое вызывает раскол с Дели.