12 сентября 2025, пятница, 17:30
Для белорусов появится изменение, которое касается счетов за ЖКУ

  • 12.09.2025, 17:19
Уже с октября.

В Беларуси в октябре введут изменения по расчету и оплате жилищно-коммунальных услуг. Одно из них касается жировок, пишет «Зеркало».

Среди прочего новшества, которые заработают с 1 октября, коснутся способов извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. Так, со следующего месяца жировку можно будет получить только одним из способов: либо бумажную, либо в электронном формате, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, с октября также введут некоторые изменения по оплате потребленной электроэнергии. Так, людям, которые обзавелись «квадратами» в новостройке, в течение трех месяцев после сдачи ее в эксплуатацию будут выставлять счета за электроэнергию по субсидируемым тарифам.

Для нежилых помещений появится возможность производить дифференцированную оплату по времени суток, выбрав двухзонный или трехзонный тариф. Но есть важный нюанс — наличие договора на электроснабжение.

