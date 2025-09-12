Для белорусов появится изменение, которое касается счетов за ЖКУ
- 12.09.2025, 17:19
Уже с октября.
В Беларуси в октябре введут изменения по расчету и оплате жилищно-коммунальных услуг. Одно из них касается жировок, пишет «Зеркало».
Среди прочего новшества, которые заработают с 1 октября, коснутся способов извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. Так, со следующего месяца жировку можно будет получить только одним из способов: либо бумажную, либо в электронном формате, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, с октября также введут некоторые изменения по оплате потребленной электроэнергии. Так, людям, которые обзавелись «квадратами» в новостройке, в течение трех месяцев после сдачи ее в эксплуатацию будут выставлять счета за электроэнергию по субсидируемым тарифам.
Для нежилых помещений появится возможность производить дифференцированную оплату по времени суток, выбрав двухзонный или трехзонный тариф. Но есть важный нюанс — наличие договора на электроснабжение.