12 сентября 2025, пятница
На следующей неделе в Украину прибудет делегация польских военных

  • 12.09.2025, 17:40
Об этом заявил глава МИД Украины.

В четверг, 18 сентября, в Украину прибудет делегация военных из Польши. Они будут учиться у украинских защитников сбивать российские дроны.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает РБК-Украина.

- Украинская сторона уведомляла польскую сторону заблаговременно, о следовании этих беспилотников в воздушное пространство Польши. Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными, - сказал Сибига.

Он отметил, что на сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам.

- Я напомню, что во время последней атаки против нас было применено около 800 беспилотников. И посмотрите на процент нашей эффективности. Поэтому наш опыт, к сожалению, война имеет и эту сторону, когда мы получаем ежедневный боевой опыт, это тоже и наш вклад в нашу общую безопасность, - подчеркнул министр.

Сибига добавил, что партнеры это понимают и «мы готовы делиться нашим опытом и работать над минимизацией нейтрализацией этих вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности».

