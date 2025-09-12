На следующей неделе в Украину прибудет делегация польских военных 2 12.09.2025, 17:40

1,580

Об этом заявил глава МИД Украины.

В четверг, 18 сентября, в Украину прибудет делегация военных из Польши. Они будут учиться у украинских защитников сбивать российские дроны.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает РБК-Украина.

- Украинская сторона уведомляла польскую сторону заблаговременно, о следовании этих беспилотников в воздушное пространство Польши. Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными, - сказал Сибига.

Он отметил, что на сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам.

- Я напомню, что во время последней атаки против нас было применено около 800 беспилотников. И посмотрите на процент нашей эффективности. Поэтому наш опыт, к сожалению, война имеет и эту сторону, когда мы получаем ежедневный боевой опыт, это тоже и наш вклад в нашу общую безопасность, - подчеркнул министр.

Сибига добавил, что партнеры это понимают и «мы готовы делиться нашим опытом и работать над минимизацией нейтрализацией этих вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com