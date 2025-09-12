закрыть
12 сентября 2025, пятница, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Школьники в Минске устроили погром в кабине «Штадлера»

9
  • 12.09.2025, 18:18
  • 4,520
Школьники в Минске устроили погром в кабине «Штадлера»

Ущерб оценивается в 54 тысячи рублей.

В Минске двое школьников 14 и 15 лет проникли в электропоезд «Штадлер» на территории моторвагонного депо и повредили кабину машиниста. Как сообщили в столичной милиции, подростки разбили приборную панель с помощью огнетушителя и повредили три информационных монитора. Ущерб оценивается примерно в 54 тысячи рублей.

Изначально подростки были в компании друзей, самому младшему из которых 11 лет. Однако стальные отказались заходить в поезд, и двое решили снять свои действия на видео для остальных.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Один из подростков раньше уже попадал в поле зрения милиции. «Сейчас решается вопрос о его направлении в специальное учреждение закрытого типа», – уточнил начальник УОПП МОБ ГУВД Сергей Горохов.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, сотрудники милиции посетили школы, где учатся подростки, и провели лекции о правонарушениях. Профилактические беседы состоятся также с их родителями.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский