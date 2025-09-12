Школьники в Минске устроили погром в кабине «Штадлера»9
Ущерб оценивается в 54 тысячи рублей.
В Минске двое школьников 14 и 15 лет проникли в электропоезд «Штадлер» на территории моторвагонного депо и повредили кабину машиниста. Как сообщили в столичной милиции, подростки разбили приборную панель с помощью огнетушителя и повредили три информационных монитора. Ущерб оценивается примерно в 54 тысячи рублей.
Изначально подростки были в компании друзей, самому младшему из которых 11 лет. Однако стальные отказались заходить в поезд, и двое решили снять свои действия на видео для остальных.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Один из подростков раньше уже попадал в поле зрения милиции. «Сейчас решается вопрос о его направлении в специальное учреждение закрытого типа», – уточнил начальник УОПП МОБ ГУВД Сергей Горохов.
Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, сотрудники милиции посетили школы, где учатся подростки, и провели лекции о правонарушениях. Профилактические беседы состоятся также с их родителями.