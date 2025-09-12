В России взлетел спрос на вина из Беларуси 9 12.09.2025, 18:27

2,542

Почти в 14 раз.

На фоне европейских санкций винные магазины России стали наполняться продукцией из нетрадиционных стран. В январе—июле текущего года в рознице в абсолютном выражении резко выросли продажи вин из Беларуси — они увеличились почти в 14 раз, до 29 тыс. дал. К началу 2025 года Беларусь даже оказалась в топ-10 стран по продажам игристых вин в РФ. Продажи чилийского вина выросли на 214,9% — до 24,6 тыс. дал, из ЮАР — на 126,8%, до 11,7 тыс. дал. Реализация продукции из Молдовы увеличилась на 251,6% (8,8 тыс. дал), у Бразилии и Сербии объём продаж увеличился в сотни раз и достиг 4,5 тыс. дал и 1,5 тыс. дал, соответственно. Спрос на вина из Индии вырос в 11 раз и составил 0,8 тыс. дал, передает The Moscow Times

Вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев говорит, что все указанные страны интересны тем, что могут предложить самые низкие цены на продукцию. «Несмотря на то, что инициатива по ограничению импорта принималась для поддержки российского вина, федеральные сети все равно смотрят по сторонам», — говорит эксперт. В мае 2024 года X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») объявила о начале поставок игристых вин из Индии.

Качество вин, сделанных в Беларуси, вызывает неоднозначную реакцию. Например, лучший сомелье Беларуси – Александр Кульбачко нахваливал производство и утверждал, что оно «очень сильно напомнило испанский «Вердехо» (крупнейший винзавод Испании)». «Легкая стилистика. Это вино можно продавать, это вино прямо сегодня можно ставить на полку, этим можно удивлять гостей из-за рубежа», - говорил Кульбачко. По его словам, белорусское виноделие очень похоже на британское. «Почему английское вино может стоить 25 фунтов за бутылку, а белорусское нет? Тоже может на самом деле. Чуть-чуть опыта», — говорил лучший сомелье Беларуси.

Но совершенно противоположное мнение о белорусском вине высказал украинский сомелье Юрий Клаунинг. По его мнение, полусладкое белое вино «Мускат» пахнет резиной и имеет вкус «линолеума и чайной розы». Красное полусладкое красное вино «Кадарка» ему тоже не понравилось: «Аромат — будто понюхал винегрет, в который случайно разлили водку. Пахнет свеклой и квашеной капустой.... Запах свеклы — это овощная нота, присуща некачественному вину».

Собственного производства в стране немного. В Беларуси его производят несколько заводов и местные «гаражисты», которые увлекаются виноделием из таких сортов, как «Белорусский маршал», производя в небольших количествах вино или брагу. Член инициативной группы виноградарей и виноделов Беларуси Владимир Бабков тем не менее верит в будущее белорусского виноделия и считает, что вино может составить конкуренцию европейским.

Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб считает, что рост поставок вина из указанных стран — во многом искусственный. «Таким способом рынок отреагировал на повышение пошлин на продукцию из недружественных стран», — поясняет она. В августе 2024 года пошлина на ввоз вина из недружественных стран была увеличена с 20% от стоимости до 25%, но не менее $2 за литр продукции.

По данным Ladoga, совокупная доля продаж вин из Беларуси, Бразилии и Индии не превышает 0,3% от общих продаж игристых. Поставки из Беларуси в основном растут за счет разлива по бутылкам балка, ввозимого из других стран, поясняют в компании. По словам Владимира Косенко из Luding Group, ряд импортеров покупают виноматериалы в Чили, Аргентине или Италии, завозят его в Беларусь и уже там разливают. Это позволяет экономить на логистике.

