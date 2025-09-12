Почти 100 тысяч японцев достигли столетнего возраста 12.09.2025, 18:58

Больше всего среди долгожителей женщин.

Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке 100 тыс., сообщила японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на данные Минздрава Японии.

«Cогласно Основному регистру резидентов, число людей в возрасте 100 лет и старше, проживающих в Японии, увеличилось на 4644 человека по сравнению с прошлым годом и составило 99 763 человека», — такие данные министерство представило по состоянию на 1 сентября 2025 года.

Это число является самым высоким показателем, зарегистрированным в течение 55 лет подряд с 1970 года.

Больше всего (88%) среди долгожителей женщин — 87 784 человек. Согласно опубликованным данным, самым старым человеком в Японии является 114-летняя Сигэко Кагава, проживающая в городе Яматокорияма префектуры Нара.

Самый старый мужчина — 111-летний Мидзуно Киёси, проживающий в городе Ивата префектуры Сидзуока. Больше всего жителей Японии в возрасте 100 лет и больше в пересчете на 100 тыс. жителей приходится на префектуры Симанэ, Коти и Тоттори.

В 2024 году Япония в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин — согласно данным Минздрава страны, средняя продолжительность жизни японок составила 87,13 года.

У мужчин этот показатель достиг 81,09 года, не изменившись с 2023-го.

Японские мужчины по продолжительности жизни заняли шестое место, уступив жителям Швеции, Швейцарии и Норвегии.

