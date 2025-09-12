Австралийские ученые представили крем, способный убрать старые шрамы 12.09.2025, 19:07

Никакой хирургии.

Австралийские ученые представили экспериментальный крем, способный изменить подход к лечению застарелых шрамов.

В первой фазе клинических испытаний препарат SNT-6302, разработанный компанией Syntara (ранее Pharmaxis), продемонстрировал безопасность и начальные признаки ремоделирования рубцовой ткани у людей, передает New Voice

Обычные ранения кожи часто заживают без видимых следов, однако глубокие или масштабные травмы оставляют рубцы, которые редко исчезают полностью и могут ограничивать подвижность суставов. Современные методы — хирургическое вмешательство или лазерная терапия — лишь частично улучшают вид шрамов, поэтому исследователи ищут менее инвазивные способы их устранения.

SNT-6302 блокирует ферменты лизилоксидазы, образующие прочные «сшивки» коллагеновых волокон в рубцах. Чрезмерная активность этих ферментов способствует образованию жесткой ткани, поэтому ее подавление может вернуть коже более здоровый вид.

В исследовании, проведенном больницей Фионы Стэнли и Университетом Западной Австралии, приняли участие 50 добровольцев со «зрелыми» шрамами — стабилизировавшимися и больше не воспаляющимися. Восемь участников получали крем открыто ежедневно, остальных случайным образом распределили между группами препарата и плацебо. Участники наносили крем на рубцы трижды в неделю в течение трех месяцев.

Первая фаза была направлена прежде всего на проверку безопасности. SNT-6302 соответствовал этому критерию: зафиксированы только легкие и умеренные местные реакции кожи; шесть участников прекратили использование из-за этих проявлений. Несмотря на это, крем показал начальные признаки ожидаемого эффекта — снижение активности лизилоксидазы на 66%, уменьшение синтеза коллагена и белка, а также увеличение плотности мелких сосудов в ткани рубца, что свидетельствует о ее перестройке.

Результаты, опубликованные в Science Translational Medicine, еще предварительные, однако ученые считают их достаточными для перехода к более масштабным испытаниям второй фазы. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность, SNT-6302 может стать первым безоперационным способом значительного улучшения или даже избавления от давних шрамов.

