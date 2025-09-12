закрыть
12 сентября 2025, пятница
Особняк Джеймса Бонда в Лондоне выставили на продажу

  • 12.09.2025, 19:17
За £6,45 млн.

В Лондоне выставили на продажу особняк, который, как считается, является вымышленной резиденцией знаменитого шпиона Джеймса Бонда из серии книг британского писателя Яна Флеминга. Стоимость лота составляет £6,45 млн, сообщает Mansion Global

Старинный особняк расположен на Веллингтон-сквер в районе Челси на западе Лондона, где, согласно романам о Бонде, секретный агент снимал квартиру. Дом признан памятником архитектуры второй категории, это означает, что он представляет особую архитектурную и историческую ценность, уточняется в сообщении.

Общая площадь пятиэтажного особняка составляет 241,5 кв. м. В доме есть пять спален и шесть ванных комнат, несколько гостиных, столовая и открытая терраса на крыше.

Особняк отличается монохромным фасадом с белыми оштукатуренными стенами и черными коваными элементами. Из больших старинных окон открываются виды на сад и фонтан.

