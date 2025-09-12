Польские военные приедут в Киев для координации противодействия дроновым атакам РФ
Об этом сообщил глава МИД Украины.
В четверг, 18 сентября, в Киев приедут польские военные для координации усилий по противодействию дроновым атакам и совместной работы над защитой воздушного пространства.
Об этом в пятницу, 12 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в Киеве, сообщает «Укринформ»
Сибига отметил, что российская атака дронов на Польшу является «новой фазой российской агрессии».
Он также отметил, что президент Украины неоднократно акцентировал на важности координации украинской и европейской систем противовоздушной защиты. По его словам, сотрудничество с Польшей в этом направлении является критически важным.
«Украинская сторона заблаговременно сообщала польскую сторону о направлении этих беспилотников в воздушное пространство Польши. Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными. На сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам», — сказал Сибига.
Он также напомнил, что в рамках последней атаки России на Украину было применено около 800 беспилотников.
«Посмотрите на процент нашей эффективности. К сожалению, война заставляет нас приобретать ежедневный боевой опыт, но это также наш вклад в общую безопасность. Наши партнеры это понимают, и мы готовы делиться этим опытом и работать над минимизацией и нейтрализацией вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности», — отметил глава МИД.
В то же время в Минобороны Польши сообщили, что запланированные учения по противодействию вражеским беспилотникам с участием украинских и польских военных будут проходить на территории Польши.