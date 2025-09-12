В Минске приостановили строительство элитного жилья «с потрясающим видом на город» 2 12.09.2025, 19:41

2,374

Рендер жилого комплекса, который начали строить в границах улиц Захарова — Андреевская в Минске. Фото: УКС «Минскстроя», проектировщик — архитектурная студия «Арх-НУВО»

Заказчик объяснил, в чем дело.

На прошлой неделе «Минскстрой» уведомил дольщиков ЖК «Андреевский» о приостановлении работ на объектах жилой застройки. В чем причина такого решения, узнало агентство «Минск-Новости».

Производственное объединение причиной остановки работ назвало недостатки проектной документации. Что же с ней не так? Вопрос закономерен, особенно с учетом, что строительные решения начинают реализовываться после получения заключения государственной экспертизы.

Пролить свет на проблему мог бы комментарий в СМИ руководителя архитектурной студии «Арх-Нуво», создавшей проект «Андреевского», но там уверены, что по строительной части с проектом все в порядке. В итоге суть сложившейся ситуации объяснили в «Минскстрое».

— ЖК «Андреевский» возводится в центре столицы с относительно давней застройкой (пересечение ул. Захарова и Андреевской). Чтобы обеспечить квартал необходимыми энергоресурсами, проектом было предусмотрено строительство распределительных сетей электроснабжения протяженностью около 10 км. Разработанный и прошедший экспертизу проект был направлен специализированному государственному предприятию энергетики для определения источников финансирования и согласования объемов выполняемых работ, — рассказали специалисты.

По их словам, сразу после распределения объемов выполняемых сторонами работ и изменения источников их финансирования проектировщиком была произведена соответствующая корректировка проектной документации, которая в настоящее время находится на рассмотрении государственной строительной экспертизы. С целью взаимоувязки сроков завершения строительства жилых домов и сетей электроснабжения к ним на период корректировки проектной документации и ее экспертизы работы на объекте были приостановлены.

В ближайшее время после получения заключения государственной экспертизы проектная документация будет утверждена для последующей реализации и ввода в эксплуатацию сетей электроснабжения, а значит, и строительство жилого комплекса возобновится.

«Минскстрой» заверил, что у дольщиков нет причин для беспокойства, так как ситуация находится под контролем и является необходимым шагом для обеспечения надежности и эффективности электроснабжения жилого комплекса.

— Корректировка проекта и повторное прохождение государственной экспертизы — это стандартная процедура в крупных строительных проектах, особенно при интеграции новых инженерных сетей в существующую городскую инфраструктуру, — отметили на производственном объединении.

Напомним, в конце прошлого года анонсировали возведение «жилья экстра-класса» у железной дороги в районе «Пролетарской». На первом этапе обещали построить два дома (17 и 18 этажей) и пятиуровневый открытый паркинг.

«Квартирография — на любой вкус. Квартиры светлые, с панорамными окнами. Наверху двухуровневые, из которых открывается потрясающий вид на город и парк. Есть с просторными гостиными или где пространство трансформируется из однушки в двушку, квартиры-студии и даже с окном в ванной комнате», — рассказали в ГПО «Минскстрой».

Ранее на этом месте располагался, например, филиал «Минскдрев», а также производственные здания и сооружения ГПО «Минскстрой» (ул. Захарова, 87). Вблизи находятся НИИ прокуратуры, прокуратура Партизанского района, центр сертификации МЧС, посольства Чехии и Литвы. Ветка железной дороги у будущего жилого комплекса ведет к комбинату хлебопродуктов.

О планах застройки этой территории говорилось в 2022 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com