В Гомеле судебные приставы обнаружили в шкафу женщину, которую давно искали

Гомельчанка не платила единый имущественный налог, и из-за этого ее разыскивали судебные исполнители. Женщину с прошлого года пытались застать дома, но каждый раз ее отчим утверждал, что она по этому адресу не живет. Однако его ошибка позволила обнаружить должницу, рассказали «Гомельским ведомостям» в отделе принудительного исполнения Советского района Гомеля.

Не платившую налоги гомельчанку с прошлого года пытались обнаружить в одной из квартир на Речицком проспекте. Ее отчим неизменно утверждал, что она по этому адресу не проживает. Очередной визит был в начале сентября.

Когда судебный исполнитель позвонил в домофон, отчим вновь заявил, что его падчерица здесь не живет. Но в этот раз он допустил фатальную ошибку: не положив трубку домофона, мужчина громко и четко произнес: «Дорогая Евгения, прячься, за тобой тут судебные исполнители пришли».

В квартире сотрудники, несмотря на все заверения мужчины о «пустующем» жилье, заглянули в спальню. Их внимание привлек большой шкаф. Открыв дверцу, они обнаружили внутри ту самую должницу, сидящую среди одежды.

Уже через пару дней после визита судебных исполнителей вся сумма задолженности была полностью погашена. Ее оплатил сам отчим, осознав, что утаивать правду бесполезно.

