Пропавший в Польше юноша нашелся в Украине и обратился к землякам

Пропавший в Польше юноша нашелся в Украине и обратился к землякам2
- 12.09.2025, 20:08
- 2,482
Он вступил в ряды 25-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В Украине нашли 18-летнего поляка Войцеха Антони, который пропал в начале марта. Он вступил в ряды 25-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Onet.
Отмечается, что об исчезновении Войцеха сообщили в середине марта, он тогда должен был ехать в Варшаву. Семья уже подозревала, что парень может направляться в Литву или Украину. После нескольких дней поисков познанская полиция объявила, что его нашли, не предоставляя никаких подробностей.
Сейчас украинский Центр вербовки иностранных военнослужащих опубликовал видео с ним. По словам юноши, в ряды ВСУ он вступил, чтобы «спасать людей, защищать их от российских захватчиков, бороться с российским вторжением и бороться за Европу».
«Для Польши очень важно, чтобы Украина боролась с россиянами, потому что мы следующие на передовой... Братья и сестры из Польши. Война ближе, чем кажется. Помогите. Будьте готовы защищать свою родину. Слава Украине. Польша еще не сгинула», — говорит Войцех на видео.
❗⚡🇵🇱 "If Ukraine falls, Poland will be next."— Foreign Recruitment Center (@UAFRC) September 11, 2025
18-year-old Wojciech left Poznań to defend 🇺🇦
Sława Ukraini! 🤝Jeszcze Polska nie zginęła!
🇺🇦#JoinUArmy pic.twitter.com/uoM56FSSef