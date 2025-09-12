Пропавший в Польше юноша нашелся в Украине и обратился к землякам 2 12.09.2025, 20:08

Он вступил в ряды 25-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В Украине нашли 18-летнего поляка Войцеха Антони, который пропал в начале марта. Он вступил в ряды 25-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Onet.

Отмечается, что об исчезновении Войцеха сообщили в середине марта, он тогда должен был ехать в Варшаву. Семья уже подозревала, что парень может направляться в Литву или Украину. После нескольких дней поисков познанская полиция объявила, что его нашли, не предоставляя никаких подробностей.

Сейчас украинский Центр вербовки иностранных военнослужащих опубликовал видео с ним. По словам юноши, в ряды ВСУ он вступил, чтобы «спасать людей, защищать их от российских захватчиков, бороться с российским вторжением и бороться за Европу».

«Для Польши очень важно, чтобы Украина боролась с россиянами, потому что мы следующие на передовой... Братья и сестры из Польши. Война ближе, чем кажется. Помогите. Будьте готовы защищать свою родину. Слава Украине. Польша еще не сгинула», — говорит Войцех на видео.

❗⚡🇵🇱 "If Ukraine falls, Poland will be next."



18-year-old Wojciech left Poznań to defend 🇺🇦



Sława Ukraini! 🤝Jeszcze Polska nie zginęła!



🇺🇦#JoinUArmy pic.twitter.com/uoM56FSSef — Foreign Recruitment Center (@UAFRC) September 11, 2025

