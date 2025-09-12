Как долго в Беларуси продлится бабье лето 3 12.09.2025, 20:16

1,832

Синоптики дали ответ.

Синоптики рассказали, какой сюрприз готовит небесная канцелярия белорусам в ближайшие дни.

На предстоящие выходные прогнозируют теплую и в целом сухую погоду, характерную для начала осени. Основное влияние на атмосферные процессы будет оказывать область повышенного давления.

В субботу, 13 сентября, ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами по стране возможны небольшие кратковременные дожди. Также прогнозируется туман.

Днем обещают преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +9..+14°С, днем будет +19..+24°С.

В воскресенье, 14 сентября, ожидается переменная облачность, и практически на всей территории республики осадков не предвидится. Исключением станет лишь крайний юго-запад Беларуси, где днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер усилится, станет юго-восточным порывистым, местами сильным. Воздух ночью прогреется до +7..+15°С (прохладнее всего на востоке +7..+8°С), днем – до +20..+25°С.

К понедельнику, 15 сентября, с территории Польши начнет смещаться атмосферный фронт, который принесет осадки.

Ночью по западу, а утром и днем в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории погода останется сухой. Ветер южный порывистый, местами сильный.

Ночью столбик термометра будет в диапазоне от +7 до +15°С. Днем прогнозируется от +16°С на северо-западе до +24°С на юго-востоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com