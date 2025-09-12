закрыть
12 сентября 2025, пятница, 20:50
Зеленский: Готов предоставить генералу Келлогу гражданство Украины

  • 12.09.2025, 20:19
Когда спецпосланник США находится в Украине, РФ не наносит массированных ударов.

Когда спецпосланник США Кит Келлог находится в Украине, по стране не наносят массированных ударов, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Я хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Оказалось, что у США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят каждый раз, когда вы здесь», — заявил Зеленский.

Он добавил, что «готов предоставить генералу Келлогу гражданство», квартиру и все что нужно, «если это побудит Россию к прекращению огня».

Келлог приехал в Киев днем ранее, 11 сентября, и провел встречу с президентом Украины. По словам Зеленского, они обсуждали совместные с США проекты по оружию (в том числе касательно закупки систем Patriot), «тарифно-санкционную политику» и возможность встречи лидеров для завершения войны — Зеленский указал, что трехсторонний формат «наиболее эффективен».

