Появились фото старейшей женщины на Земле

Появились фото старейшей женщины на Земле2
- 12.09.2025, 20:30
- 1,878
Она проживает в Узбекистане.
В Узбекистане 130-летнюю Хувайдо Умарову признали старейшей жительницей Земли — суд установил, что она родилась 1 января 1895 года, сообщили в Министерстве юстиции республики.
«Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт — 130-летняя бабушка», — говорится сообщении.
Иск подал местный отдел юстиции в рамках кампании «Ни один человек не останется без документов».
При этом в суде отметили отсутствие документальных свидетельств — записей в метрических книгах или иных архивных документов, подтверждающих возраст долгожительницы.
Хувайдо может быть признана самым возрастным человеком на планете и включена в Книгу рекордов Гиннесса, если международные эксперты подтвердят этот возраст.
До этого старейшей жительницей планеты считалась британка Этель Катерхэм — 21 августа она отметила 116-летие. Старейшим человеком всех времен официально признана Жанна Луиза Кальман — она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет.