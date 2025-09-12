закрыть
В Украине девушки впервые подписали «Контракт 18-24»

  • 12.09.2025, 20:34
В Украине девушки впервые подписали «Контракт 18-24»

Они будут операторами БПЛА.

Впервые в рамках программы «Контракт 18-24» подписали девушки. Они вступили в ряды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Об этом сообщил Генштаб Украины.

«Впервые контракт «18-24» с 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки - они идут на должности операторов БпЛА», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это седьмой набор контрактников по программе «18-24», который принял присягу на верность украинскому народу в данной части.

