В Украине девушки впервые подписали «Контракт 18-24»
- 12.09.2025, 20:34
Они будут операторами БПЛА.
Впервые в рамках программы «Контракт 18-24» подписали девушки. Они вступили в ряды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Об этом сообщил Генштаб Украины.
«Впервые контракт «18-24» с 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки - они идут на должности операторов БпЛА», - говорится в сообщении.
Отмечается, что это седьмой набор контрактников по программе «18-24», который принял присягу на верность украинскому народу в данной части.