Politico: Европейские лидеры убедили Трампа «дожать» Россию

Politico: Европейские лидеры убедили Трампа «дожать» Россию2
- 12.09.2025, 20:39
Осталась самая трудная часть.
Европейские лидеры наконец убедили президента США Дональда Трампа, что Россия не заинтересована в завершении войны в Украине и ее нужно принудить сесть за стол переговоров. Теперь им предстоит договориться с непредсказуемым Белым домом, как именно это сделать, пишет Politico со ссылкой на источники среди чиновников и дипломатов.
По словам собеседников, европейские политики и администрация Дональда Трампа активно обсуждают новые меры давления на Россию, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров по Украине. ЕС нацелен на формальные санкции против российских компаний и финансовых институтов, работающих с Москвой, в то время как Трамп предпочитает использовать торговые рычаги вроде пошлин на российскую продукцию, чтобы лишить Кремль средств для ведения войны,
На прошлой неделе прошло множество встреч между высокопоставленными чиновниками ЕС и США. В частности, в Вашингтон была отправлена техническая команда ЕС для проработки деталей новых санкций. По словам дипломатов, обе стороны согласны, что нужно усиливать давление на Россию, но расходятся в способах: Европа хочет ввести юридически закрепленные санкции, США больше ориентируются на экономические инструменты, в том числе торговые.
Президент США предложил ввести 100%-ные пошлины на покупку российской нефти и газа странами вроде Индии и Китая при условии, что ЕС поддержит аналогичные меры. Для Европы это невозможно: подобные тарифы сами по себе противоречат основным принципам блока, к тому же могут сильно ударить по собственной экономике и по стратегическим торговым партнерам.
Как поясняют в ЕС, «тарифы — это налоги на наших потребителей» и накладывать их на Индию и Китай означало бы серьезный ущерб для экономики.
Дипломаты ЕС считают это предложение «нереалистичным требованием» Трампа: ЕС физически не может его выполнить, и если это станет препятствием для совместного действия, то дальнейшее согласованное давление на Россию будет осложнено.