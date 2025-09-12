закрыть
На гильзах убийцы Чарльза Кирка нашли цитату из песни «Bella Ciao»

Гильзы были найдены вместе с винтовкой Mauser 98.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс перечислил надписи, выгравированные на гильзах для оружия, из которого застрелили консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка. Его слова передает NBC News.

По словам Кокса, на одной из гильз криминалисты нашли название итальянской народной песни «Bella Ciao», другая надпись гласила: «Эй, фашисты! Ловите!», со стрелкой вверх, стрелкой вправо и тремя стрелками вниз. На третьей гильзе была надпись «Если вы это читаете, вы гей LMAO».

Губернатор добавил, что гильзы были найдены вместе с винтовкой Mauser 98 с установленным сверху оптическим прицелом в лесистой местности недалеко от университетского кампуса.

В пятницу, 12 сентября, подозреваемого в убийстве американского Кирка задержали. Как сообщают New York Post и NBC, им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Трамп ранее также сообщил о поимке предполагаемого убийцы, но не назвал его имя. Президент отметил, что «любил и уважал» Кирка и пообещал наградить его посмертно одной из высших наград в США для гражданских лиц — Президентской медалью Свободы.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления. Его госпитализировали в критическом состоянии, но спасти политика не удалось.

Политику был 31 год, у него остались жена и двое детей.

