12 сентября 2025, пятница, 21:07
«Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами

  • 12.09.2025, 20:51
Фабрика разместила на сладостях «родныя словы».

Белорусская кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особыми словами, сообщили на предприятии.

Конфетную новинку презентовали накануне празднования Дня города Минска. Так, в общежитии №1 госпредприятия «Минский метрополитен» состоялась акция «Любимый сердцем город мой». Все ее участники получили новые конфеты от «Коммунарки» с особыми словами.

Шоколадные конфеты-новинки - глазированные с арахисом и сливками, выпустили под брендом «Родныя словы». Их отличает уникальный дизайн упаковки. Обертка конфет выпущена в нескольких цветах, украшена национальной символикой и «роднымi словамi на беларускай мове»: пяштота, удзячнасць, цiхамiрнасць, натхненне, ветлiвасць.

– Родныя словы»: пачастунак з гісторыяй і душой! Навінка напоўнена любоўю да Беларусі. «Родныя словы» - гэта пачастунак з асаблівым сэнсам, - отметили на предприятии.

