«Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами 12.09.2025, 20:51

Фабрика разместила на сладостях «родныя словы».

Белорусская кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особыми словами, сообщили на предприятии.

Конфетную новинку презентовали накануне празднования Дня города Минска. Так, в общежитии №1 госпредприятия «Минский метрополитен» состоялась акция «Любимый сердцем город мой». Все ее участники получили новые конфеты от «Коммунарки» с особыми словами.

Шоколадные конфеты-новинки - глазированные с арахисом и сливками, выпустили под брендом «Родныя словы». Их отличает уникальный дизайн упаковки. Обертка конфет выпущена в нескольких цветах, украшена национальной символикой и «роднымi словамi на беларускай мове»: пяштота, удзячнасць, цiхамiрнасць, натхненне, ветлiвасць.

– Родныя словы»: пачастунак з гісторыяй і душой! Навінка напоўнена любоўю да Беларусі. «Родныя словы» - гэта пачастунак з асаблівым сэнсам, - отметили на предприятии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com