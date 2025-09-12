закрыть
Литва и Эстония частично закрыли небо на время учений Беларуси и РФ

  • 12.09.2025, 21:04
Литва и Эстония частично закрыли небо на время учений Беларуси и РФ

Военные маневры «Запад-2025» стартовали сегодня.

Литва и Эстония частично закрыли небо на время военных учений России и Беларуси «Запад-2025», передает ERR.

Предложение было внесено Силами обороны Эстонии и подтверждено министром обороны Ханно Певкуром, который заявил, что Эстония и Латвия «согласились с целесообразностью совместного согласования ограничений в ночное время».

«Бесполетная зона будет действовать в ближайшие недели с 20:00 до 7:00. В течение этого периода обычная деятельность гражданской авиации, включая использование любительских дронов, будет запрещена», — говорится в статье.

Всего уже четыре страны ограничили воздушное пространство на период маневров — ранее это сделали Польша и Латвия. Власти этих стран уточнили, что ограничения вводятся из-за недавних инцидентов с дронами в Польше.

В пятницу в Беларуси стартовали стратегические учения «Запад-2025». Они пройдут до 16 сентября на полигонах в Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Учения будут длиться с 12 по 16 сентября.

Военнослужащие отработают планирование применения ядерного оружия и новых российских систем «Орешник», которые должны быть развернуты в Беларуси до конца 2025 года.

Как заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, Польша, Латвия и Литва не приняли приглашение наблюдать за ходом учений.

