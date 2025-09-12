Украинский снайпер «Комиссар» рассказал, как из его винтовки провели ликвидацию тестя Гиркина 12.09.2025, 21:15

Сергей Ситоленко был ликвидирован в 2022-м году.

Украинский снайпер-военнослужащий с позывным «Комиссар» их 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады рассказал, что именно из его винтовки был ликвидирован в 2022-м Сергей Ситоленко — тесть террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом 12 сентября сообщает «Суспільне.Дніпро»

«Один из самых классных моментов. Это был не я, но из моей винтовки. Уработали тестя Гиркина», — рассказал он.

По словам «Комиссара» — он родом из Луганска и до конца 2014 года находился в плену у боевиков. Когда ему удалось освободиться, он присоединился к 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, где через год и пошел в роту снайперов.

«У меня есть родственник, который тоже был снайпером, этот родственник проживает сейчас в России. И он был снайпером в некоторых военных конфликтах, в то время я думал, что это круто. Он был примером. Но это все было до 2014 года», — отметил военный.

«Комиссар» утверждает, что в целом каждый человек может стать снайпером — нужна лишь физическая выносливость и математические способности на уровне ученика 6-го класса.

«Все остальное со временем придет… Военный снайпинг (искусство маскировки и умение сделать точный выстрел на большое расстояние — ред.) зависит от динамики боя. А в этой динамике нужно быстро вычислять свои поправки к прицелу. Все поправки к прицелу — это двузначные числа вычитания и сложения», — сказал он.

Как рассказал «Комиссар» командование ставит разные задачи снайперам — к примеру, поддерживать пехоту для предотвращения прорыва фронта врагом.

«Самая идеальная работа снайпера — это когда он находится в свободной охоте, смотрит местность, проводит разведку, выбирает позицию под тот или иной калибр… Бывают и промахи. Если мы берем период времени АТО, то это было очень критично. Был устойчивый фронт, цели очень хорошо окопаны. (…) Найти свою цель и поразить — это была очень тяжелая работа. И если ты сделаешь погрешность, то велик шанс, что противник больше там не появится. Сейчас русский Иван бежит как бешеный, за счет дронов. Но за счет того, что они используют маскировку, их труднее найти», — отметил он.

