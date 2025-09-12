В Болгарии на пляже нашли дрон
- 12.09.2025, 21:37
- 1,556
Фотофакт.
На пляже Бургаса, одного из крупнейших болгарских городов, в пятницу обнаружили неизвестный беспилотник.
Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии.
Болгарское оборонное ведомство рассказало, что экстренным службам по телефону 112 сообщили о беспилотном летательном аппарате, который вымыло на Северный пляж Бургаса.
На место отправили оперативную группу с местной военно-морской базы, которая установила, что дрон «не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности».
«С разрешения начальника штаба ВМС специализированная команда транспортировала предмет на военно-морскую базу Бургас», – добавили в Минобороны Болгарии.
Там не уточнили происхождение беспилотника.