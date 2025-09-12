закрыть
12 сентября 2025, пятница, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Болгарии на пляже нашли дрон

  • 12.09.2025, 21:37
  • 1,556
В Болгарии на пляже нашли дрон

Фотофакт.

На пляже Бургаса, одного из крупнейших болгарских городов, в пятницу обнаружили неизвестный беспилотник.

Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии.

Болгарское оборонное ведомство рассказало, что экстренным службам по телефону 112 сообщили о беспилотном летательном аппарате, который вымыло на Северный пляж Бургаса.

На место отправили оперативную группу с местной военно-морской базы, которая установила, что дрон «не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности».

«С разрешения начальника штаба ВМС специализированная команда транспортировала предмет на военно-морскую базу Бургас», – добавили в Минобороны Болгарии.

Там не уточнили происхождение беспилотника.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский