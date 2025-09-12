В Болгарии на пляже нашли дрон 12.09.2025, 21:37

1,556

Фотофакт.

На пляже Бургаса, одного из крупнейших болгарских городов, в пятницу обнаружили неизвестный беспилотник.

Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии.

Болгарское оборонное ведомство рассказало, что экстренным службам по телефону 112 сообщили о беспилотном летательном аппарате, который вымыло на Северный пляж Бургаса.

На место отправили оперативную группу с местной военно-морской базы, которая установила, что дрон «не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности».

«С разрешения начальника штаба ВМС специализированная команда транспортировала предмет на военно-морскую базу Бургас», – добавили в Минобороны Болгарии.

Там не уточнили происхождение беспилотника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com