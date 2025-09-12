закрыть
12 сентября 2025, пятница, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске выбрали новую Мисс Беларусь

2
  • 12.09.2025, 21:58
  • 1,840
В Минске выбрали новую Мисс Беларусь

Кто получил корону.

В Минске прошел финал национального конкурса «Мисс Беларусь-2025». Победительницей стала Алена Кучерук из Витебской области.

Мисс зрительских симпатий стала Кристина Бельская.

Главной красавице Беларуси сейчас 18 лет. Алена учится на 4 курсе музыкального колледжа и совсем скоро получит профессию дирижера академического хора.

Местом для проведения финала традиционно стал Дворец Спорта. Девушкам предстояла нелегкая задача – показать не только свою красоту, но и эрудированность.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский