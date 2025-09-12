В Минске выбрали новую Мисс Беларусь

В Минске выбрали новую Мисс Беларусь2
Кто получил корону.
В Минске прошел финал национального конкурса «Мисс Беларусь-2025». Победительницей стала Алена Кучерук из Витебской области.
Мисс зрительских симпатий стала Кристина Бельская.
Главной красавице Беларуси сейчас 18 лет. Алена учится на 4 курсе музыкального колледжа и совсем скоро получит профессию дирижера академического хора.
Местом для проведения финала традиционно стал Дворец Спорта. Девушкам предстояла нелегкая задача – показать не только свою красоту, но и эрудированность.