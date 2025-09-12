Украина и Польша обсудили совместный выпуск баллистических ракет и дронов 12.09.2025, 22:02

Главы МИД Польши и Украины провели встречу.

Украина и Польша обсудили планы совместных производств вооружений, об этом сообщили министры иностранных дел и обороны Украины Андрей Сибига и Денис Шмыгаль после встреч с главой польского МИДа Радославом Сикорским.

«Мы с министром Сикорским договорились развивать оборонное взаимодействие. Это создание совместных производств и инвестиций в украинскую промышленность, а также возможное совместное производство на территории Польши», — рассказал Сибига на пресс-конференции с польским коллегой.

«Украина готова делиться с союзниками опытом борьбы с беспилотниками, обмениваться технологиями и запускать совместные предприятия в рамках проектов Build in Ukraine и Build with Ukraine. В то же время Польша заинтересована в совместном производстве дронов и дальнобойных средств, в частности баллистических ракет», — отметил Шмыгаль в телеграм-канале.

Сам Сикорский рассказал, что обсуждал сотрудничество в оборонной промышленности и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр, в частности, упомянул использование средств программы SAFE (Security Action for Europe). Это программа предоставления членам ЕС кредитов на общую сумму €150 млрд для инвестиций в оборонные возможности.

Как отметил Сибига, отдельно они обсудили взаимодействие в области противовоздушной обороны. Тема стала актуальнее на фоне ситуации с нарушением польского воздушного пространства дронами в ночь на 10 сентября. До встречи с Сикорским глава МИДа Украины заявил, что в страну вскоре прибудет делегация польских военных, чтобы перенять у украинских опыт отражения атак БПЛА, передает РБК-Украина.

