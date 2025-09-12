закрыть
Министр энергетики США: Европа может отказаться от российского газа за 6-12 месяцев, если захочет

2
  12.09.2025, 22:54
Министр энергетики США: Европа может отказаться от российского газа за 6-12 месяцев, если захочет

Такой шаг мог бы помочь завершить войну РФ в Украине.

Евросоюз может прекратить импорт газа из России в период от шести до 12 месяцев, заменив его американским СПГ. Как сообщает Reuters, об этом заявил в пятницу министр энергетики США Крис Райт. По его словам, такой шаг мог бы помочь завершить войну РФ в Украине.

Выступая на мероприятии в Брюсселе, организованном аналитическим Центром исследований европейской политики, Райт также сказал, что если ЕС не внесет изменений в законодательство о метане, то это послужит препятствием для импорта сжиженного природного газа из США.

По данным ЕС, в этом году Европа планирует закупить около 13% требуемого ей газа у России, что значительно ниже доли примерно в 45% до начала украинского конфликта в 2022 году.

Ускоренный отказ от российского газа возможен, но только при вмешательстве Вашингтона, который обеспечит перенаправление американскими экспортерами поставок американского СПГ в Европу с других рынков, считает Флоренс Шмит из Rabobank.

