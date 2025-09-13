Центробанк РФ готовится к резкому роста дефицита бюджета 13.09.2025, 2:07

Подробности.

Неожиданное решение Центробанка снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт (п. п.) до 17% во многом объясняется опасениями неприятных сюрпризов от бюджета. Аналитики гадали, снизит ЦБ ставку до 16% или до 17%, но первый вариант ЦБ РФ даже не рассматривал, сообщила председатель Эльвира Набиуллина. По ее словам, совет директоров выбирал между 17% и 18% – при текущей инфляции в районе 4%, передает The Moscow Times

«Аргументом за сохранение ставки было [неопределенность насчет того], какая в конечном счете будут бюджетная политика», – объяснила Набиуллина. По ее словам, именно неясность с бюджетом не позволила снизить ставку сильнее: «Наше решение отражает понимание того (по имеющейся на сегодня информации), как сложится бюджет по итогам 2025 г., его параметры на 2026-2027 гг.». Понимание у ЦБ есть. «Мы принимаем участие в обсуждении с правительством направлений бюджетной политики, но окончательные решения объявит правительство», – сказала Набиуллина.

По итогам восьми месяцев дефицит бюджета составил 4,2 трлн руб., что превышает годовой план. По итогам семи месяцев дефицит был еще больше – 4,9 триллиона. Августовский профицит аналитики не считают показательным: в это время традиционно умеренные расходы и поступают дивиденды от госкомпаний, прежде всего Сбербанка (в общей сложности они составили примерно 0,5 трлн руб.), объяснял экономист Егор Сусин.

Расходы бюджета за январь-август выросли на 21% по сравнению с прошлогодними, в том числе госзакупки – на 31%, следует из данных Минфина. Министерство объясняет такой рост активным авансированием госконтрактов и обещает по итогам года уложиться в план, но рынок в это не верит. Для этого в оставшиеся четыре месяца расходы должны быть на 16% ниже прошлогодних, причем номинальные, то есть без учета инфляции, подсчитали аналитики MMI. Они назвали это невозможным.

Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов уже предупредил, что заимствования в этом году превысят план, а Владимир Путин заявил, что при таком низком долге, как у России, в увеличении дефицита «ничего страшного нет». Так что вопрос не в том, вырастут ли расходы и дефицит, а на сколько и как будет закрываться «дыра» в бюджете.

«Мы исходим из того, что бюджет по году будет дезинфляционным, но в какой мере, будет уточнено, когда по бюджету будут внесены поправки», – описала Набиуллина подход ЦБ к проблеме. Она напомнила слова Силуанов о росте заимствований, а на сколько – станет ясно при внесении закона о бюджете. Это должно произойти до 30 сентября. Пока дезинфляционное влияния госрасходов «не проявилось», констатировала Набиуллина.

Центробанк уже обращал внимания на «интенсивное исполнение расходов» бюджета в этом году, в котором видел риск превышения фактических расходов над планом по итогам года. «За январь – июнь расходы исполнены на 50,3% от установленного на год объема, в то время как в среднем за 2011–2024 гг. исполнение составило 44,2% от годового факта», – отмечал он в своем главном документе, «Основных направлениях единой денежно-кредитной политики» на три года.

Бюджет и ставка оказывают противоложный эффект на инфляцию. Набиуллина сравнила их с сообщающимися сосудами: больший дефицит требует (при прочих равных) меньшего вклада кредита в рост денежной массы, что заставляет ЦБ держать более высокую ставку. «Если дефицит бюджета будет выше, чем заложено в нашем базовом сценарии, мы будем ограничены в своих возможностях снижать ключевую ставку», – предупредила Набиуллина.

При этом важен прежде всего дефицит, а не сами по себе расходы, подчеркнула она. Если расходы покрываются налогами, для ЦБ это ничего не меняет. Правительство уже обсуждает новое повышение налогов, в частности, НДС с 20% до 22%. Набиуллина не стала обсуждать конкретные налоги, но предупредила: «На заседании в октябре многое будет зависеть от того, какие параметры бюджета в итоге будут предложены».

