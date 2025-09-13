закрыть
13 сентября 2025, суббота
Продажи чипов в мире выросли

  • 13.09.2025, 3:42
Более чем на 20 процентов.

Мировые продажи чипов в июле выросли на 20,6% в годовом исчислении и составили 62,1 млрд долларов. По сравнению с июнем рынок полупроводников вырос на 3,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Продажи в Северной и Южной Америке в июле увеличились на 23,9% в годовом выражении, в Китае - на 10,4%, в Европе - на 5,7%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 35,6%. При этом в Японии было зафиксировано снижение на 6,3%.

Реализация чипов по сравнению с июнем выросла в Северной и Южной Америке на 8,6%, в АТР - на 4,9%. В то же время, продажи в Китае сократились на 1,3%, в Японии - на 0,2%, а в Европе - практически не изменились.

SIA объединяет около 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

