В тюрьмах Беларуси остаются граждане Германии 13.09.2025, 4:28

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД ФРГ.

Режим Лукашенко еще держит в тюрьмах граждан Германии.

Об этом в комментарии DW сообщила пресс-секретарь МИД Германии Катрин Дешауэр.

«Действительно, известно, что в заключении в Беларуси находятся граждане Германии, их количество меньше десяти», — передает DW слова представительницы внешнеполитического ведомства.

Дешауэр подтвердила, что после переговоров между Лукашенко и представителями США из-под стражи в Беларуси были освобождены двое граждан Германии. «Я не буду раскрывать подробности того, кто эти люди», — добавила представитель МИД.

11 сентября режим Лукашенко освободил из заключения 52 политзаключенных, среди которых было 14 иностранцев. По данным правозащитного центра «Весна», 12 из этих иностранцев были осуждены не по политическим мотивам.

