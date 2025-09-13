закрыть
В РФ застрелили чемпиона Европы по боксу

  • 13.09.2025, 5:13
В РФ застрелили чемпиона Европы по боксу

К убийству оказался причастен его 23-летний знакомый.

В Омске 23-летний местный житель выстрелил в голову своему 31-летнему знакомому, находясь в квартире пострадавшего. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Преступление произошло днем 10 сентября на улице 4-й Крымский переулок. Злоумышленник гостил у знакомого. В какой-то момент между ними начался конфликт, тогда молодой человек выстрелил в голову знакомого из пистолета ТТ.

После совершения преступления обвиняемый попытался скрыться в Новосибирской области. Мужчину удалось задержать, пистолет правоохранители нашли в его автомобиле. Вину в совершении преступления стрелок признал, однако от дачи показаний отказался. Его арестовали на два месяца.

По данным Telegram-канала «Mash на спорте», убитым оказался чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко.

