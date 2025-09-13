закрыть
Названа неожиданная польза кофе

  • 13.09.2025, 6:06
Названа неожиданная польза кофе

К кофе содержатся пробиотические волокна и полифенолы.

Кофе не только бодрит, но и защищает кишечник от воспалений и рака, уверен хирург Каран Раджан. Неожиданную пользу напитка он назвал на своей странице в Instagram.

Раджан рассказал, что в кофе содержатся пробиотические волокна и полифенолы, которые оказывают защитное действие на клетки толстой кишки и предотвращают повреждение ДНК. По его словам, ежедневное употребление одной чашки кофе снижает риск колоректального рака на 15-20 процентов.

Врач добавил, что защитное свойство имеют и другие продукты питания. Так, он указал, что фасоль, а также овощи, ягоды и фрукты с высоким содержанием клетчатки снижают риск рака кишечника на 10 процентов. Регулярное употребление йогуртов уменьшает вероятность появления болезни на восемь процентов, отметил Раджан.

