Генсек НАТО очень доволен реакцией США и Трампа на вторжение российских дронов в Польшу 13.09.2025, 9:17

1,210

Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что доволен реакцией США на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Об этом Рютте сказал 12 сентября на совместной с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем пресс-конференции.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале NATO News.

После российской атаки президент США сделал несколько заявлений. Так, 10 сентября он впервые ее прокомментировал в Truth Social, написав пост: «Что случилось, почему Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Ну, понеслось!»

На следующий день Трамп предположил, что беспилотники страны-агрессора РФ могли залететь в Польшу случайно.

12 сентября Трамп уже заявил, что нелегитимный российский президент Владимир Путин «не должен был приближаться к Польше».

«Я считаю, что реакция США была очень четкой, как со стороны американского президента, так и со стороны посла здесь. Совершенно очевидно, что мы все едины в этом вопросе. Приверженность Америки к НАТО непоколебима во всех смыслах, в этом нет сомнений. Поэтому я был очень доволен реакцией США, и я не разглашаю каждый телефонный разговор, каждую дискуссию, которую я имел», – прокомментировал Рютте.

Он отметил, что в прессе можно было увидеть сообщения о телефонном разговоре президента Польши Кароля Навроцкого с Трампом. Рютте добавил, что тоже разговаривал с польским президентом.

«Я считаю, что это был очень хороший телефонный разговор, который явно основывался на отличных отношениях, которые сложились между ними на прошлой неделе во время визита нового президента Польши в Белый дом. Поэтому я абсолютно доволен в этом плане», – подчеркнул генсек НАТО.

Выступавший после Рютте Гринкевич рассказал, что в операции по сбиванию российских дронов в Польше американские кинетические мощности не были задействованы.

«Это связано с ротацией сил, которые мы имеем для исполнения разных миссий в Альянсе, а также просто вопрос графика», – указал верховный главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе.

