У Запада есть два сценария, как остановить Путина 1 Анна Маляр

13.09.2025, 9:47

Анна Маляр

В таких историях выигрывает сильнейший.

Россия - преступное государство и его глава преступник. Факт совершения международного преступления агрессии - очевиден.

Как эксперт - и как ученый с исследованиями именно в этой теме, и как дипломированный переговорщик в вооруженных конфликтах, могу сказать с большой долей вероятности, что - никакая дипломатия, осторожность, переговорные стратегии не остановят Путина. Это не тот случай.

С точки зрения его убеждений и криминальной субкультуры - все эти стратегии о слабости.

Он сильный враг. Это надо признать. Построенный им режим в войне сильнее демократии. И у него не так много времени, чтобы успеть еще повоевать с НАТО в буквальном смысле.

Поэтому у запада есть два сценария. Вооружить нас должным образом и мы справимся. Но на это нужно время.

Или искать путь политической остановки Путина такой, который сохранит ему лицо перед его электоратом и одновременно не легализует оккупацию украинских земель. Потому что «торговля» украинскими землями - это вообще самоуничтожение системы международной безопасности и международного права.

Анна Маляр, «Телеграм»

