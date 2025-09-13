На Камчатке произошло мощное землетрясение
- 13.09.2025, 9:51
Россияне бьют тревогу.
Утром 13 сентября на Камчатке (Россия), произошло землетрясение. Около 06:00 местные жители почувствовали мощные толчки, а росСМИ заявили, что магнитуда составляла 6,3.
Впоследствии стало известно, что магнитуда афтершока составила 7,0 на Камчатке. Эпицентр землетрясения расположился в акватории Тихого океана, на 114 км к востоку от Петропавловска, пишет «Главред».
Что заявили местные власти
Губернатор Владимир Солодов сообщил, что все службы края переведены в режим повышенной готовности после мощного афтершока интенсивностью до шести баллов.
Жителей сразу попросили не посещать пляжи и другие опасные районы из-за угрозы цунами. В то же время Солодов утверждает, что повреждений инфраструктуры и жилых домов на данный момент нет.
В региональном ГУ МЧС сообщили об угрозе цунами для трех округов: Алеутского, Усть-Камчатского и Петропавловск-Камчатского. В то же время российские пропагандисты бьют тревогу из-за новых возможных разрушительных волн.
Как оценили землетрясение иностранные ученые
Немецкий центр геонаук (GFZ), как пишет Reuters, сообщил, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км.
Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду землетрясения по-другому - в 7,4 балла с большей почти в четыре раза глубиной 39,5 км.