13 сентября 2025, суббота, 10:01
На Камчатке произошло мощное землетрясение

  • 13.09.2025, 9:51
На Камчатке произошло мощное землетрясение

Россияне бьют тревогу.

Утром 13 сентября на Камчатке (Россия), произошло землетрясение. Около 06:00 местные жители почувствовали мощные толчки, а росСМИ заявили, что магнитуда составляла 6,3.

Впоследствии стало известно, что магнитуда афтершока составила 7,0 на Камчатке. Эпицентр землетрясения расположился в акватории Тихого океана, на 114 км к востоку от Петропавловска, пишет «Главред».

Что заявили местные власти

Губернатор Владимир Солодов сообщил, что все службы края переведены в режим повышенной готовности после мощного афтершока интенсивностью до шести баллов.

Жителей сразу попросили не посещать пляжи и другие опасные районы из-за угрозы цунами. В то же время Солодов утверждает, что повреждений инфраструктуры и жилых домов на данный момент нет.

В региональном ГУ МЧС сообщили об угрозе цунами для трех округов: Алеутского, Усть-Камчатского и Петропавловск-Камчатского. В то же время российские пропагандисты бьют тревогу из-за новых возможных разрушительных волн.

Как оценили землетрясение иностранные ученые

Немецкий центр геонаук (GFZ), как пишет Reuters, сообщил, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км.

Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду землетрясения по-другому - в 7,4 балла с большей почти в четыре раза глубиной 39,5 км.

