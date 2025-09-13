На Камчатке произошло мощное землетрясение 13.09.2025, 9:51

Россияне бьют тревогу.

Утром 13 сентября на Камчатке (Россия), произошло землетрясение. Около 06:00 местные жители почувствовали мощные толчки, а росСМИ заявили, что магнитуда составляла 6,3.

Впоследствии стало известно, что магнитуда афтершока составила 7,0 на Камчатке. Эпицентр землетрясения расположился в акватории Тихого океана, на 114 км к востоку от Петропавловска, пишет «Главред».

Что заявили местные власти

Губернатор Владимир Солодов сообщил, что все службы края переведены в режим повышенной готовности после мощного афтершока интенсивностью до шести баллов.

Жителей сразу попросили не посещать пляжи и другие опасные районы из-за угрозы цунами. В то же время Солодов утверждает, что повреждений инфраструктуры и жилых домов на данный момент нет.

В региональном ГУ МЧС сообщили об угрозе цунами для трех округов: Алеутского, Усть-Камчатского и Петропавловск-Камчатского. В то же время российские пропагандисты бьют тревогу из-за новых возможных разрушительных волн.

Как оценили землетрясение иностранные ученые

Немецкий центр геонаук (GFZ), как пишет Reuters, сообщил, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км.

Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду землетрясения по-другому - в 7,4 балла с большей почти в четыре раза глубиной 39,5 км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com