Житель пригорода Минска заказал забор по цене квартиры 2 13.09.2025, 10:11

3,948

И остался недоволен.

Житель Минского района заказал забор под ключ за 103 000 рублей. Однако результат его сильно разочаровал — работы, по его мнению, были выполнены некачественно, а исполнитель добровольно устранять недостатки либо возмещать стоимость понесенных затрат отказался, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Живущий в пригороде Минска заказчик забора под ключ за 103 000 рублей был недоволен после его установки и обратился в суд. В итоге назначили экспертизу, чтобы объективно оценить недостатки.

Для сравнения, за 103 000 рублей можно купить квартиру, например, в Гродно.

Исследование показало «ряд недостатков, которые не соответствовали заявленным стандартам качества».

«По результатам проведенной судебной строительно-технической экспертизы установлено, что стоимость материалов и ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения недостатков, допущенных при возведении забора, составляет — 17 856,72 рубля», — сообщили в ГКСЭ.

О результатах суда не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com