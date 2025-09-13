закрыть
13 сентября 2025, суббота, 11:19
Житель пригорода Минска заказал забор по цене квартиры

  • 13.09.2025, 10:11
  • 3,948
Житель пригорода Минска заказал забор по цене квартиры

И остался недоволен.

Житель Минского района заказал забор под ключ за 103 000 рублей. Однако результат его сильно разочаровал — работы, по его мнению, были выполнены некачественно, а исполнитель добровольно устранять недостатки либо возмещать стоимость понесенных затрат отказался, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Живущий в пригороде Минска заказчик забора под ключ за 103 000 рублей был недоволен после его установки и обратился в суд. В итоге назначили экспертизу, чтобы объективно оценить недостатки.

Для сравнения, за 103 000 рублей можно купить квартиру, например, в Гродно.

Исследование показало «ряд недостатков, которые не соответствовали заявленным стандартам качества».

«По результатам проведенной судебной строительно-технической экспертизы установлено, что стоимость материалов и ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения недостатков, допущенных при возведении забора, составляет — 17 856,72 рубля», — сообщили в ГКСЭ.

О результатах суда не сообщается.

