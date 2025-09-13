Некоторым категориям белорусов придется платить больше налогов 3 13.09.2025, 10:21

Стало известно, что задумали власти.

В Беларуси могут ввести налоговые изменения. Речь не только о ежегодной их индексации, но и о новшествах для некоторых сборов. Эти вопросы 12 сентября обсуждал экспертный совет при «совете республики», пишет «Зеркало».

На этом совете рассмотрели основные документы по социально-экономической политике Беларуси на 2026 год, сообщил председатель постоянной комиссии «совета республики» по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович.

«Во-первых, планируется индексация ставок, которые были установлены в белорусских рублях. В частности, обсуждается вопрос акцизов на нетабачные курительные смеси и жидкости для электронных средств курения. По сравнению с классическими табачными изделиями ставки на них ниже, однако учитывая потенциал вреда, экспертный совет рекомендовал разработчикам пересмотреть возможность повышения акцизов на эти изделия», — рассказал Владислав Татаринович.

Но на этом возможные налоговые новшества не заканчиваются.

«Во-вторых, в рамках повышения справедливости налогообложения будут предложены меры, касающиеся подоходного налога для граждан с дополнительными доходами, таких лиц немало, — добавил Владимир Татаринович. — Также рассматриваются изменения, касающиеся налога на недвижимость для граждан, владеющих квартирами или жилыми домами, которые по средним меркам считаются значительными для Беларуси. Все эти предложения обсуждены, согласованы и будут обоснованы в проектах законов».

Ранее уже сообщалось, что в Беларуси хотят поднять некоторые налоги для населения — для «состоятельных». Это может затронуть их доходы и имущество.

