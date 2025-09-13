закрыть
13 сентября 2025, суббота, 11:19
Партизаны обнаружили новый комплекс ПВО оккупантов в Крыму

  • 13.09.2025, 10:30
  • 1,382
Партизаны обнаружили новый комплекс ПВО оккупантов в Крыму

Опубликованы фото.

Российские войска во временно оккупированном Крыму установили новый комплекс противовоздушной обороны - несколько пусковых установок ЗРК С-300/С-400, а также радары.

Об этом сообщает Telegram «Крымский ветер».

«Разведана позиция российской ПВО под Керчью. Обнаружены 4 пусковые установки ЗРК С-300/С-400, а также две станции радиолокации: 30Н6Е2 и 96Л6Е», - отметили агенты «Крымского ветра».

Также сообщается, что расположение обнаруженного объекта и координаты будут переданы Силам обороны Украины. Также ведется наблюдение за графиком дежурства и особенностями боевой работы.

