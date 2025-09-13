Что происходит в duty free на закрытой границе с Польшей? 2 13.09.2025, 10:39

1,660

Случайный человек зайти и что-то купить уже не может.

Утром в пятницу после закрытия границы корреспонденты Onlíner побывали на погранпереходе «Брест» и ожидаемо зафиксировали тотальное отсутствие машин, автобусов и людей, которые собираются пересечь границу. При этом на въезде некоторые магазины беспошлинной торговли были открыты. Однако, как нам рассказали в одной из точек на въезде, покупателей они не принимают.

Дело в том, что приобрести алкоголь, туалетную воду и прочий товар в дьюти-фри может только тот, кто пересекает границу.

— Мы пробиваем товар после предъявления паспорта. А если вы не пересекаете границу со стороны Польши, мы не можем продать вам товар. Точно так на выезде. Случайный человек зайти и что-то купить у нас не может, — пояснили в одном из магазинов.

Как будут работать магазины дальше, нам не сказали — все зависит от того, когда Польша со своей стороны откроет границу.

Напомним: польская сторона закрыла границу на пограничных переходах в ночь с 11 на 12 сентября. Остались действующие пункты пропуска на границе с Литвой и Латвией — эти страны их не закрывают. Пересечь границу с Евросоюзом можно через «Каменный Лог», «Бенякони» и «Григоровщину».

