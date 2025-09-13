В США оценили вероятность ядерной угрозы во время совместных учений России и Беларуси

В США оценили вероятность ядерной угрозы во время совместных учений России и Беларуси4
13.09.2025
Аналитики констатируют резкое изменение риторики Москвы и Минска.
Россия и Беларусь 12 сентября начали совместные военные учения «Запад-2025» – первые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Маневры проходят в Беларуси, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
По данным Минска и Москвы, участие принимают около 30 тысяч военных, однако непосредственно на территории Беларуси размещены лишь 8 тысяч.
Для сравнения: в 2021 году в аналогичных учениях участвовали примерно 200 тысяч человек. Эксперты отмечают, что нынешний масштаб заметно меньше, что указывает на ограниченные ресурсы России, втянутой в войну против Украины.
Американский Институт изучения войны (ISW) подчеркивает, что учения не демонстрируют стремления Кремля к ядерной эскалации.
Российские и белорусские официальные лица в последние дни смягчили риторику, вероятно, после того как российские беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши.
Хотя до этого в российских пропагандистских СМИ звучали акцентированные заявления об отработке применения ЯО.
Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что «Запад-2025» носит исключительно оборонительный характер и направлен на «обеспечение военной безопасности союзного государства».
Эта подача контрастирует с прежними заявлениями о «ракетных ответах» на милитаризацию у границ Беларуси. Аналитики ISW считают, что Москва и Минск отказались от попыток использовать маневры как прикрытие для ядерного шантажа Запада.
В отчете института подчеркивается: «Россия не стремится к ядерной эскалации, а вероятность применения ядерного оружия остается крайне низкой». На фоне старта учений Польша полностью закрыла границу с Беларусью.
В Литве также заявили, что готовы немедленно перекрыть пограничные переходы в случае любых провокаций. По мнению экспертов, Кремль и Минск сознательно уменьшили масштаб учений и отодвинули основные маневры от западных границ.
Это демонстрирует осторожность и понимание: любые агрессивные действия вблизи НАТО все-таки способны вызвать жесткий ответ.