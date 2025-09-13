Американский подросток заработал сотни тысяч долларов на биржевых манипуляциях 13.09.2025, 10:59

Школьник использовал нехитрую схему.

Чем вы занимались в свободное время в 12 лет? Возможно, играли на приставке. Раньше дети использовали для этих целей персональные компьютеры. Житель американского штата Нью-Джерси Джонатан Лебед казался совершенно обычным ребенком. У него тоже был свой ПК. Позже его отец заявит журналистам: «В тот момент, как в доме появился этот компьютер, наша семья была разрушена». Эту фразу произнесли под влиянием эмоций, но в каком-то смысле она справедлива, ведь 12-летний Лебед играл еще и на бирже, покупая и продавая по бросовым ценам акции безвестных низколиквидных компаний. Спустя три года парень увлекся настолько, что на его деятельность обратила пристальное внимание Комиссия по ценным бумагам и биржам США — главный федеральный регулятор фондового рынка страны. Она обвинила подростка в сознательных манипуляциях, в результате которых парень умудрился заработать минимум $800 тыс. Удивительнее всего, что Джонатану удалось отделаться легким испугом, оставив себе полмиллиона долларов и попав на обложку The New York Times Magazine, пишет Onliner.

В респектабельном пригороде

Место действия — тихое и спокойное предместье Ньюарка, крупнейшего города штата Нью-Джерси, расположенного неподалеку от Нью-Йорка. Даже его название — Сидар-Гроув («Кедровая роща») — говорило о том, что ничего экстраординарного там обычно не происходит. По склонам холмов разбросаны частные дома, которые стоят тем дороже, чем выше расположены. Коттедж семьи Лебедов находился в нижней трети одной из возвышенностей. Такова была социальная стратификация, выраженная в рельефе.

Лебедов можно было отнести к среднему классу.

Мать, Конни, работала секретарем в фармацевтическом гиганте Hoffmann-La Roche. Отец, Грег, 30 лет делал карьеру в железнодорожной компании Amtrak, дослужившись до должности менеджера среднего звена. Как и многие коллеги, он вкладывал свободные средства в акции, пытаясь приумножить накопления. Особых успехов старший из Лебедов на этом поприще не добился, скопив пакет лишь на $12 тыс. А вот у его сына Джонатана дела пошли куда лучше.

Наследство

Компьютер у Джонатана Лебеда появился в 1994 году, когда ему было всего 10. Первое время мальчик проводил время на сайтах и форумах, посвященных реслингу, но вскоре стал обращать внимание на биржевые сводки, которые смотрел отец. Приходя домой из школы, вместо обычных детских занятий он включал финансовый телеканал CNBC и наблюдал за лентой фондового рынка, бегущей по нижней части экрана, выискивая в ней символы, которые имелись в родительском портфеле.

«Джонатан сидел часами, разглядывая их», — рассказывала журналистам Конни Лебед.

Сам же мальчик описывал свое увлечение так: «Мне просто нравилось смотреть, как цифры мелькают на экране. Даже не знаю почему. Мне просто было интересно, что они означают». Вскоре любопытство переросло в нечто большее. Двадцать девятого сентября 1996 года наступил срок выплаты сберегательной облигации, которую родители подарили ему при рождении. В этот день Джонатану исполнилось 12 лет, и он получил в свое распоряжение сразу $8 тыс. Сумма по тем временам считалась довольно крупной, а уж для ребенка и подавно. И у разбогатевшего героя уже имелся план ее использования.

Биржевые игры

Сам Джонатан, естественно, не имел права покупать и продавать акции — этим занимался его отец по указаниям сына. Для начала Лебеды приобрели пакет телекоммуникационного концерна AOL по $25 за акцию. Это была рискованная инвестиция, ведь тот же телеканал CNBC предсказывал, что ценные бумаги компании должны подешеветь. Однако спустя пару недель они, наоборот, прибавили 5 пунктов, после чего Джонатан решил зафиксировать свою прибыль. Еще 18 месяцев спустя $8 тыс. парня превратились в $28 тыс.

За полтора года он увеличил свой капитал в 3,5 раза.

Увлечением Джонатана стали небольшие компании с маленькой капитализацией, которые обычно остаются за пределами внимания серьезных биржевых игроков. «Заниматься ими было гораздо интереснее, чем крупными компаниями. И гораздо веселее, — говорил Лебед. — По сути, мне надо было найти фирмы, которые сильно недооценены. Если бы всех о них знали, они стоили бы гораздо больше». Сложившаяся в экономике США ситуация как нельзя лучше способствовала таким поискам: в стране раздувался биржевой пузырь, которому еще только предстояло лопнуть.

Пузырь доткомов

Вторая половина 1990-х стала в Соединенных Штатах временем бурного роста интернета. Эксперты предрекали наступление новой цифровой экономики, и акции многочисленных компаний, предлагавших использовать Всемирную сеть для получения дохода, стремительно дорожали. Порой достаточно было иметь в названии «точка ком» (по-английски dot com — .com), чтобы привлечь внимание потенциальных инвесторов. Получить венчурный капитал стало проще простого, инвестиционные банки стимулировали спекуляции и вложение средств в цифровые стартапы, рассчитывая неплохо заработать на неизбежном размещении их акций на бирже.

Привлеченные легким заработком на доткомах в фондовые игры включались и частные инвесторы.

По сути, это были обычные обыватели, решившие немного подзаработать на новой моде. Добившись первого успеха, многие из них даже увольнялись с прежнего места работы, рассчитывая профессионально заняться трейдингом. Интернет-форумы были переполнены дискуссиями о том, какие компании недооценены, куда имеет смысл вложиться, чтобы сорвать легкий куш. В скором будущем этому пузырю предстояло оглушительно лопнуть, но Джонатан Лебед сполна использовал его к собственной выгоде.

Нехитрая схема

На самом деле, парень не стал изобретать ничего нового. Придуманная им схема заработка была хорошо известна под названием Pump & Dump («накачать и сбросить»). Суть ее заключалась в попытке повлиять на курс тех или иных ценных бумаг (а сейчас, например, криптовалют) с помощью сознательно ложных рекомендаций. Особенно эффективно эта практика работала как раз во время надувания биржевых пузырей, когда в игру на фондовом рынке включалось множество случайных людей, привлеченных возможностью простого заработка.

В поисках инвестиционных идей такие игроки проводили много времени в интернете, где их действиями оказалось несложно манипулировать.

Чем-то похожим и занялся Джонатан Лебед с помощью собственной ЭВМ, не выходя из спальни дома родителей в Сидар-Гроув. Каждое утро он просыпался в пять утра и за три часа до школы (а иногда и поздно вечером перед сном) успевал разместить на профильных форумах и досках объявлений (преимущественно на Yahoo Finance) сотни сообщений от разных аккаунтов, призывая своих читателей срочно покупать акции той или иной прежде никому не известной компании. И те покупали!

Как это работало

Проще описать поведение подростка из Нью-Джерси на конкретном примере. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам, 5 января 2000 года 15-летний Лебед приобрел на бирже NASDAQ 18 тыс. акций некой компании Man Sang Holdings по цене от $1,375 до $2,000 за штуку. В общей сложности в этот день собственника сменили 60 700 акций Man Sang. Поздно вечером того же дня Джонатан зашел на Yahoo Finance и разместил под разными никами пару сотен сообщений следующего характера: «Самые недооцененные акции в истории!», «Они будут стоить $20 за штуку», «На следующей неделе их курс ВЗОРВЕТСЯ!», «Купил на весь депозит, точно вот-вот вырастут!!!» и так далее. Часть сообщений Лебед маскировал под мнения профессиональных аналитиков, но и они неизменно подтверждали мысль о необходимости немедленной покупки Man Sang.

В итоге на следующей день, 6 января 2000 года, объем продаж акций этой компании вырос с 60 тыс. до 1 млн, а их стоимость достигла $4688 за штуку. Добившись своего, Джонатан продал свой пакет с прибылью в $35 тыс. Как ни странно, три недели спустя он еще раз провернул ту же операцию с той же самой компанией Man Sang, на этот раз заработав $38 тыс.

Суть обвинений

Чего Джонатан Лебед не знал, так это того, что его бурная деятельность привлекла внимание Комиссии по ценным бумагам. В феврале 2000 года в тихий пригород Сидар-Гроув пожаловали ее агенты. Подростку предъявили обвинения в использовании схемы Pump & Dump для проведения сделок с использованием дезинформации.

В вину Лебеду вменялись 11 эпизодов, доход по которым составил от $12 тыс. до $74 тыс.

Глава Комиссии по ценным бумагам Артур Левитт заявил The New York Times: «Лебед использовал вымышленные имена, без каких-либо оснований делая прогнозы. Его цель заключалась не в том, чтобы помочь инвесторам, а в том, чтобы взвинтить цену акций и набить собственные карманы». Спустя год регулятор и семья мальчика заключили досудебное мировое соглашение, согласно которому Лебеды соглашались выплатить комиссии $285 тыс. в обмен на отмену судебного преследования.

Отрицание

Сам же Джонатан, его родители, да и многие сочувствующие, чье внимание привлекли к делу средства массовой информации, отказались признавать, что подросток совершил что-то противозаконное. Парень уверял, что все его сообщения были правдивыми, основывались на его личных исследованиях фондового рынка и представляют собой его личное мнение. То есть, по мнению Джонатана, он действительно верил в перспективу роста тех или иных ценных бумаг и просто делился своей верой с другими. «Да, я манипулировал рынком, но ложной информацией не делился. Но все манипулируют рынком: аналитики, брокеры, онлайн-трейдеры, консультанты, инвестиционные банки. Если бы они не манипулировали, фондового рынка вообще бы не существовало», — возмущался Лебед.

Отец его поддержал.

«Я горжусь своим сыном, — рассказывал позже Грег Лебед в телепрограмме «60 минут». — Он же не воровал колпаки с автомобилей и не продавал наркотики соседям». По всей видимости, не до конца уверены в деле были и сотрудники Комиссии по ценным бумагам. Изначально они считали, что молодой человек заработал на своих сделках $800 тыс., и хотели получить от него всю сумму, но в итоге согласились всего на $275 тыс., когда столкнулись с категорическим отказом парня. Откуда такая гуманность? Журналисты, занимавшиеся делом, уверены, что представители регулятора опасались, что дело развалится, дойдя до суда, и предпочли ограничиться малым трофеем.

Что с «вундеркиндом» сейчас

Джонатан Лебед стал самым юным человеком в истории, к которому возникли претензии у Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Получив свои 15 минут славы, оказавшись в шоу «60 минут» и на обложке The New York Times Magazine, он остался как минимум с полумиллионом долларов, заработанных на биржевой торговле. Судя по имеющейся информации, он окончил школу, но в университет поступать не стал. Вместо этого он продолжил заниматься торговлей акциями низколиквидных компаний и консультациями в этой сфере.

Последний раз журналисты вспоминали о нем в начале нулевых.

К этому моменту Джонатан переехал в город Уэйн в том же штате Нью-Джерси, где жил в кирпичном особняке на четыре спальни. Арендная плата за дом составляла $5,2 тыс. в месяц. По всей видимости, дела у его консалтинговой компании Lebed.biz, где он был единственным сотрудником, шли неплохо. По мнению конкурентов, в то время он зарабатывал более $1 млн в год. А начиналось все с увлеченного созерцания бегущей строки с биржевыми котировками в гостиной родительского дома.

