«Это конфискат снятого с Филиппа Киркорова?»

13 сентября 2025, суббота
  • 13.09.2025, 11:09
Иллюстративное фото

Белоруса поставили в тупик цены в магазине.

Белоруса поставили в тупик цены на обувь в магазине конфискованных товаров. Видеороликом он поделился в TikTok.

— Магазин конфискованных товаров — конфискат. Смотрите цены — офигеть! Босоножки такие вот ничего, но цена, — удивляется он, не понимая, почему за них столько просят.

На кадрах видно, что те босоножки, которые, по его словам, «ничего такие», стоят 347 рублей 6 копеек, а вот другие, которые автор называет «вообще безвкусицей полной», — 659 рублей 49 копеек. Еще одни босоножки, которые он оценивает как «ничего такие», продают за 286 рублей 60 копеек.

— И это я еще тапки не показывал. Вот полубалетки за 520 рублей 13 копеек. А такие тапки как? 563 рубля 42 копейки. А вот за 629 рублей, — говорит автор видео и шутит, что «на мою ногу нет ничего».

@serjantgruspn

магазин конфискованных товаров. Минск

♬ оригинальный звук - сержант СпН

Пользователи в комментариях поясняют ему, что это просто брендовая обувь, другие соглашаются, что цены завышены:

«Ну так фирма: «Лориблу», «Валентино», «Бальдинини»… Это дорогие бренды. Еще дешево отдают, в бутиках в разы дороже»

«Я бы и даром такую обувь не купила. Им красная цена 10 руб., а они за 600 продаются. С потолка берутся цены»

«Эти бренды стоят 500−3000 рублей. Более того, некоторые бренды не достигают цены или становятся винтажными. Есть люди, которые инвестируют в сумки и винтажные вещи крупных брендов. И это всегда выгодная инвестиция»

«А это конфискат снятого с принцессы Елизаветы, что ли? Глядя на цены, видимо, так. Или с Фили Киркорова».

«С такими ценами тут ни на чью ногу нет».

Одна пользовательница отмечает, что «вы там сумки еще по 16 000 не видели», и делится своим роликом. Позже в комментариях она поясняет, что «за 16 тысяч уже не нахожу, есть за 54 700 бел. рублей». На кадрах можно увидеть сумки за 54 746 рублей 24 копейки и за 9605 рублей 39 копеек.

