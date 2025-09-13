Украина поразила два танкера «теневого флота» РФ возле Петербурга 7 13.09.2025, 11:23

3,702

порт Приморска

Новые данные о последствиях атаки беспилотников на российский порт Приморск.

Появились новые данные о результатах атаки СБУ на порт в российском Приморске. В результате работы украинских воинов там были поражены два танкера «теневого флота» РФ.

Также под ударом оказалась насосная станция, масштаб повреждений устанавливается, а порт остановил работу. Об этом пишет Reuters.

Что известно

О том, что СБУ нанесла удар по нефтеналивному порту Приморск на Балтийском море, стало известно 12 сентября. Уже в тот же день в сети появились сообщения о повреждении по меньшей мере нескольких причалов и одного танкера.

Впрочем, по данным Reuters, всего были поражены сразу два российских танкера — Kusto и Cai Yun: оба получили повреждения. Эти суда принадлежат к «теневому флоту» РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

Источники издания утверждают, что после удара беспилотников СБУ крупнейший российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу. Масштаб повреждений насосной станции, которая также оказалась под ударом, на данный момент неизвестен.

Эксперты же подсчитали: ежедневно товарооборот Приморска достигает 100 млн долларов. Поэтому даже если остановка работы порта будет кратковременной, РФ неизбежно понесет колоссальные экономические убытки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com