Витамины на осень: как подготовить свое здоровье к смене сезона 13.09.2025, 11:27

Осенью укрепление иммунитета особенно важно.

Тепло постепенно отступает, и хотя дневная температура еще комфортная, ночью постепенно холодает. А с похолоданием традиционно придут сезонные простуды, особенно если перепад температур будет резким.

Незаменимые витамины осенью для иммунитета, поддерживающие и повышающие иммунокомпетентность, — это витамины A, C, D, E, B2, B6 и B12, фолиевая кислота, бета-каротин, железо, селен и цинк.

ТСН рассказывает, какие витамины следует употреблять осенью для укрепления иммунитета.

Витамин С

О пользе витамина С услышали даже дети. И не просто так, ведь это главный витамин для иммунитета. Он повышает защитные свойства организма, упрощает симптомы простуды и помогает снизить риск вирусных инфекций.

А еще это мощный антиоксидант, способный предотвратить или замедлить развитие некоторых видов рака, сердечных заболеваний и старения.

Цинк

Это очень полезный микроэлемент, помогающий иммунной системе бороться с вирусами и бактериями. Результаты исследований показали, что прием цинка сразу же после появления симптомов простуды может значительно сократить продолжительность и тяжесть симптомов.

Витамин D

У большинства людей наблюдается недостаточный уровень солнечного витамина, дефицит которого усиливается осенью и зимой. Недостаток витамина D — это также повышение шансов на развитие астмы у детей, хронических обструктивных болезней легких и туберкулеза у взрослых. D-дефицит ускоряет дебют таких заболеваний, как сахарный диабет 2 типа, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.

Витамин А

Чтобы витамин D проявлял свой иммунный потенциал в полную силу в организме, не должно быть дефицита витамина А. Именно их соединение, происходящее в цитоплазмах иммунных и эпителиальных клеток, тормозит или усилит транскрипцию генов, контролирующих дифференцировку, клеточный (естественный и злокачественный) рост и смерть клеток.

Витамин В6

Его дефицит снижает и гуморальный и клеточно-опосредованный иммунный ответ: замедляется созревание лимфоцитов, уменьшается сила реакций гиперчувствительности замедленного типа, нарушается выработка антител. Сегодня доказано, что контролируемый прием добавки витамина B6 улучшает некоторые иммунные функции за счет стимуляции синтеза метаболитов с иммуномодулирующим действием.

Витамин B12 играет важную роль в иммунной функции, поскольку отвечает за распределение и рост клеток.

Цинк

Его недостаток влияет на иммунные клетки и приводит к повышенному риску воспаления, вплоть до смерти. Цинк важен для поддержания и развития иммунных клеток как врожденной, так и адаптивной иммунной системы.

Как еще можно укрепить иммунитет

Будьте активными. Физические упражнения — отличный способ укрепить свое здоровье и иммунитет. Согласно исследованиям, те, кто занимался спортом пять или более дней в неделю, имели на 43% меньше шансов заболеть инфекцией верхних дыхательных путей, чем те, кто занимался спортом менее одного дня в неделю. И упражнения не обязательно должны быть интенсивными — просто прогулок, танцев или «энергичной» работы во дворе достаточно, чтобы почувствовать улучшение своего здоровья.

Достаточно отдыхайте. Слишком многие физические упражнения могут нагружать организм и временно ингибировать иммунную систему, повышая риск инфекций. Нет простой формулы для того, что означает чрезмерная физическая нагрузка. Однако если вы внезапно чувствуете себя плохо, постоянно устаете, или если раньше легкие тренировки кажутся вам тяжелыми, это может быть сигналом того, что вам нужно сбавить темп.

Хороший сон также может помочь побороть стресс. Ведь хронический стресс может снизить реакцию организма на лекарства и инфекции и усилить воспаление.

Соблюдайте здоровое питание. Разнообразие ярких фруктов и овощей, например, ягод, цитрусовых, краснокочанной и листовой капусты является отличным источником флавоноидов, химических соединений, которые могут помочь организму бороться с воспалениями и болезнями. Чай, кофе, темный шоколад и некоторые крупы, например, гречка, также являются хорошими источниками флавоноидов.

