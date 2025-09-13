Каллас раскрыла главную уловку «мирного плана» Путина 13.09.2025, 11:57

1,020

Кая Каллас

Фото: Ken Mürk/ERR

Это не «компромисс».

Каллас отметила, что сперва Россия требует то, что ей никогда не принадлежало, а затем переходит к угрозам.

Даже обсуждения возможных территориальных уступок со стороны Украины означают попасть в российскую ловушку. Такое мнение высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так она отреагировала на последние опросы среди жителей Германии, которые показали, что большинство выступает за территориальные уступки со стороны Украины ради мира. Каллас подчеркнула, что это классическая российская тактика ведения переговоров.

По словам верховного представителя ЕС, сперва Россия требует то, что ей никогда не принадлежало, а затем переходит к угрозам. Она заявила, что именно это подталкивает Запад к обсуждениям возможных уступок.

«В конце концов, россияне получают больше, чем они когда-либо осмеливались мечтать. Эта дискуссия о возможных территориальных уступках является ловушкой, и мы не должны в нее попасть. Россияне хотят, чтобы мы обсуждали, от чего Украина должна отказаться ради мира, при этом полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль до сих пор не пошел ни на какие уступки», - сказала Каллас.

Она добавила, что теперь российский диктатор Владимир Путин пытается продвигать идею, что компромиссом является то, что он оставит себе только те территории Украины, которые он уже оккупировал.

«Это не совсем компромисс, если до этого выдвигались абсолютно возмутительные требования. Поэтому я еще раз говорю: «Мы не должны попасть в ловушку Путина». Наша цель должна заключаться в том, чтобы эта война не была выгодной для Путина. Вознаграждением за агрессию будет больше войны, а не меньше», - отметила Каллас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com