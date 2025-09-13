Премьер Литвы: В вопросе санкций для белорусских удобрений мы будем непреклонны 13.09.2025, 12:01

Инга Ругинене

Вильнюс не разрешит транзит даже при давлении со стороны США.

Назначенная премьер-министр Литвы Инга Ругинене говорит, что, несмотря на возможное давление с целью пересмотра санкций в отношении Беларуси, включая снятие ограничений на транзит калийных удобрений через Литву, Вильнюс будет непреклонен, сообщает LRT.

«Если мы не пойдем дальше и не будем оказывать давление по поводу санкций и жесткого подхода к агрессору, будет плохо. Возможно, США будут давить, но, думаю, мы здесь непреклонны», — заявила Инга Ругинене в интервью BNS в пятницу.

Она сказала это после того, как в четверг Беларусь освободила 52 политзаключенных, а США вскоре объявили о снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа».

Это вызвало дискуссии о том, что Вашингтон может оказывать давление на Литву, в частности, с целью возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт.

Транзит грузов «Беларуськалия» через Литву в Клайпедский порт был прекращен 1 февраля 2022 года после того, как правительство подтвердило, что договор между Литовскими железными дорогами и «Беларуськалием», действующий до конца 2023 года, не отвечает интересам безопасности страны.

Ругинене заявила, что не согласна со смягчением санкций против России и Беларуси.

«Я просто считаю, что пакет санкций должен только ужесточаться, и мы должны делать еще больше», — заявила назначенный премьер.

Она выразила надежду, что дипломатический корпус страны будет работать над тем, чтобы убедить партнеров в необходимости сохранения и ужесточения санкций.

Правда, на вопрос о том, может ли смягчение санкций стать предметом обсуждения на переговорах о дальнейшем пребывании американских войск в Литве или, возможно, даже увеличении их численности, премьер ответила, что «безусловно, об этом можно было бы говорить».

