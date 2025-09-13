Блогер Cерый Кот: Что мне помогало выжить? Вера в первую очередь 1 13.09.2025, 12:11

1,718

Дмитрий Козлов

Освобожденный политзаключенный рассказал о пытках в тюрьме.

Блогер Дмитрий Козлов, известный также как Серый Кот, стал широко известен весной 2020 года. Он вел стримы из Орши, а также присоединялся к освещению акций в Минске. 10 июня 2020 года, еще до выборов, молодой человек был задержан вместе с активистами «Европейской Беларуси» и наказан шестью годами заключения. По подсчетам правозащитников, он должен был выйти на свободу 28 ноября 2024 года. В июле 2025 года его Ютуб-канал был признан экстремистским.

В комментарии «Белсату» блогер Дмитрий Козлов поделился своими первыми впечатлениями после освобождения.

– Что мне помогало выжить? Вера в первую очередь, поддержка людей и, скажем так, внутреннее убеждение. То есть, когда ты знаешь, что ты прав, у тебя чистая совесть. Ну, ты чувствуешь себя легче. То есть некоторые люди, я видел, которые сидели, отбывали за преступление конкретно у них и сроки меньше. То есть там и все как бы лучше, но когда внутри все плохо, то уже ничего не помогает.

– Напомни, за что тебя посадили?

– Изначально меня вообще посадили по административной статье. Мне дали двадцать суток за участие в акции «Стоп таракан» 31 мая 2020 года на Комаровке. После того, как я отсидел практически уже весь этот срок, меня переарестовали по 342 статье за якобы организацию мероприятия в Гродно, за которую посадили Тихановского. То есть эта провокация была явная. А я вообще никогда в жизни не был в Гродно, но они сказали А вам не надо. Вы дистанционно могли это сделать и все.

– Расскажи о поддержке политзаключенных за решеткой, которая была в 20-м и 21-м годах.

– Многие люди поддерживали. Если взять 2021 год, то много людей с воли поддерживало до того, как закрутили все гайки. Я ни в чем не испытывал недостатка. Были письма, пока это все не остановили. Но постепенно пошло ухудшение, режиму очень не нравилось, что людей поддерживают. Они хотели создать как можно более жесткие условия. Пыток в том смысле, в котором некоторые подразумевают, что там лампу в лицо направляли, били палками – такого сейчас нет. Все более тонко, они пытаются сломать морально. Они заставляют, чтобы ты сам отказался от убеждений. То есть они создают такие условия, чтобы ты пришел сам к ним и сказал: «Я во всем раскаиваюсь, я признаю все что угодно, вы правы, я виноват и не важно, в чем и когда».

– Поступала ли к тебе информация о том, что политзаключенных просят писать прошения о помиловании на имя Лукашенко?

– Мне присылали один раз в июле 2021 года бумагу от Юрия Воскресенского. Я ответил Воскресенскому, но не насчет помилования. Я спросил: что вы за организация, какие у вас есть полномочия? Какое вы имеете право? Вы пишете о какой-то амнистии, при этом предлагаете писать помилование – это разные законы. Просто дайте ответ, Кто вы, что вы представляете? Естественно, никакого ответа не было, и мое письмо никуда не дошло.

В 2024 году меня вызвали из ПКТ какие-то люди из прокуратуры. Они мне задавали вопросы, считаю ли я себя политзаключенным до сих пор, не изменил ли я свои взгляды на выборы 2020 года, не изменил ли я свои убеждения. Если бы я сказал, что изменил убеждения, то скорее всего, они бы мне предложили каким-то образом это доказать, записать видео-интервью в их пользу и написать помилование. Я сказал, что нет и все. И после этого «поехал на 411».

– Если бы была возможность, ты бы остался в Беларуси?

– Да, в первую очередь. Ну, не то, чтобы остался. Я бы заехал домой как минимум и забрал свои вещи. Никто ничего не спрашивал. Нас посадили в автобус, сказали все объяснят, все расскажут, а в итоге просто как нелегальных мигрантов депортировали из собственной страны. Паспорт мой, причем у меня есть. То есть, меня не без паспорта выкинули. Но говорят, что вернуться мы не можем. Это опасно.

Днем 11 сентября в Беларуси внезапно освободили и депортировали в Литву 52 политических заключенных. Один из них – Николай Статкевич – сопротивлялся изгнанию и остался в Беларуси. Освобождение стало возможным в результате белорусско-американских переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com