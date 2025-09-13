«Уже есть хорошие новости, несмотря на текущую ситуацию» 1 13.09.2025, 12:30

Что будет с автобусными турами из Беларуси в Европу?

Ведущие беларусские туроператоры по автобусным турам на фоне закрытия границы Польшей решают проблемы с возвратом групп из Европы, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).

Так, два автобуса с 82 туристами должны возвращаться из Греции и Италии 14 сентября через переход Тересполь-Брест. Как сообщают туроператоры, группы будут перенаправлены на литовско-беларусский переход «Мядининкай» — «Каменный Лог». Этим же переходом воспользуются группы, которые должны отправляться в эти дни в Европу.

Также беларусские туроператоры используют для поездок в Западную Европу транзит по Латвии.

«Чтобы все добрались туда, куда хотели попасть, мы скорректировали маршруты: наши туристические группы перенаправлены через Латвию. Мы заранее проинформировали всех туристов о необходимости прохождения онлайн-регистрации для проезда через Латвию, а также всем, кому было необходимо, оказали помощь в регистрации», — рассказали в одной компании.

Там добавили, что для туристов, отправляющихся в авиатуры, все осталось по-прежнему: проезд в аэропорты через литовскую границу на рейсовых автобусах.

«И у нас уже есть хорошие новости, несмотря на текущую ситуацию. В данный момент, наш автобус выехавший по маршруту Лазурный Берег + Швейцария, уже успешно пересек границу с Латвией. Время прохождения границы — 3,5 часа», — сообщил туроператор.

Что касается дальнейшего хода событий, пока никаких кардинальных изменений в составленные до Нового года планы выездов в Европу автобусники не вносят. По их словам, они собираются ждать следующей недели и надеются на лучшее.

Несмотря на всю неопределенность ситуации, в турфирмах отмечают, что паники нет — в том числе среди белорусских туристов. К примеру, и в эти дни идут запросы и продолжаются бронирования автобусных комбинированных туров в Европу — в том числе на Рождество и Новый год.

Напомним, 12 сентября в 01.00 по минскому времени Польша закрыла границу с Беларусью для пассажирского и грузового транспорта. Как уточнили в Варшаве, такая мера была принята в связи с российско-белорусскими совместными учениями «Запад-2025», которые проходят в нашей стране с 12 по 16 сентября. Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский ранее подчеркнул:

«Срок закрытия границы — бессрочный. Мы будем постоянно анализировать ситуацию».

При этом министр отметил, что польская сторона не намерена «держать границу закрытой даже один день без необходимости».

