«Муж орет на каждом светофоре»

Белоруска рассказала о странном поведении мужчин на дорогах.

Мария Вашкевич профессионально занимается контраварийной подготовкой водителей и ведет свой блог. В соцсетях большинство знают ее как АвтоМашу. Она учит вождению в том числе и онлайн, а еще смело рассуждает о положении женщин в обществе. В интервью Office Life Мария рассказала, есть ли до сих пор сексизм на дорогах и не только.

«За рулем с 13 лет»

Фото: Office Life

— У меня два высших образования: юридическое и педагогико-психологическое. Пыталась работать по первой специальности, но это совершенно не мое. Сейчас я автоинструкторка контраварийной подготовки — и это мой основной заработок.

На права я сдала в 18 лет, а за рулем — с 13. Училась водить на машине отца, тогда еще можно было повесить букву «У» и ездить по деревенским дорогам. И это было круто — учиться именно так. Считаю, что в автошколу человек должен приходить, уже умея хоть немного ездить. А то высококвалифицированные специалисты учат, как завести машину и нажимать на педали. Ну что это такое? Это как прийти учиться на шеф-повара, не умея кипятить воду в кастрюле.

Потом я получила права на вождение автобусов, грузовиков, прицепов, мотоцикла.

Фото: Office Life

Фото: Office Life

В целом моя жизнь перевернулась, когда я попала в Центр контраварийной подготовки. Это был 2010 год. Очень туда хотела, но меня все вокруг отговаривали. Тогда это называлось «курсы экстремального вождения», потому что на слово «безопасность» клиенты просто не шли. Все хотели экстрима, адреналина.

И вот я вдруг получила алименты на старших детей сразу за полгода, хотя уже на них и не рассчитывала. И там было около $300. Этого хватало на курс контраварийной подготовки. И увидела, что не надо быть каким-то волшебным человеком, чтобы следовать своим мечтам. Я тоже могу это делать, как люди в центре. Еще поняла: надо смотреть не на препятствия, а на цель. Куда смотришь — туда и попадаешь!

Ведь посыл от родителей был такой: работа — это не про радость и счастье, это должно быть серьезно. А веселиться после работы можно. А чтобы все сразу — нет, так нельзя. А тут оказалось, что можно работать в сфере, где тебе все время классно.

Я руками и ногами вцепилась в этих ребят. Вначале стала тексты писать им, соцсети вести, потом пошла администраторкой. Затем уже стала инструкторкой.

Зарабатываю сейчас еще тем, что пишу учебные пособия по вождению, провожу обучающие курсы, вступаю в коллаборации с брендами.

Полчаса поездила с мужем — и больше за руль не села

Фото: Office Life

Фото: Office Life

— Про сексизм на дороге скажу так: вот вы когда-нибудь видели, чтобы мужчины сигналили мусоровозу, чтобы он поспешил свои баки на место поставить? Я не видела. И другим мужчинам они редко сигналят. Особенно тем, у кого авто покруче. А вот женщине за рулем — запросто и по любому поводу. Интересно еще, что, когда женщина за рулем какого-нибудь маленького красненького автомобиля, к ней снисходительно относятся. А если села за руль микроавтобуса — все, сигналы без остановки. Мол, чего ты, баба, в такой серьезный транспорт залезла?

Но иногда сексизм сработает и положительно. Считается, что раз человек не свойственного этой профессии пола достиг в ней каких-то результатов, значит, он действительно чего-то стоит. Поэтому в том числе ко мне и идут.

А с какой радостью многие мужчины отдают своих жен к женщине на обучение! Им так действительно спокойнее. Именно женщины — основные мои ученицы.

Много историй, когда женщина сдала на права, потом села в машину, рядом муж, на каждом светофоре орет, любое движение комментирует, полчаса поездили — и скандал. И все, за руль она больше сесть не может. Поэтому я говорю: не начинайте водить вместе с мужем! Даже если у вас очень хорошие и поддерживающие отношения.

Мужчине же хочется верить, что из миллиона женщин он выбрал лучшую. А тут она в сиденье вжимается, тупит, с чем-то не справляется, другие мужики сигналят... Напряжение само собой образуется. Ездите с подругой или с инструктором.

— Я учу тому, чему не учат в автошколах. Там натаскивают прежде всего на то, чтобы сдать экзамен. И к этому никаких претензий нет, у них не стоит задачи научить ездить. С них же никто потом не спрашивает, почему, например, выпускники вашей автошколы попадают в аварии в пять раз чаще, чем соседней.

Я вот учу, например, экстренному торможению, это то, что спасет жизнь в случае чего. А еще учу ездить не только по правилам, но и по совести. Например, по правилам у тебя приоритет и тебе должны уступить. Но иногда, учитывая ситуацию, надо пропустить, несмотря на свой приоритет. Моя главная задача — чтобы и мой курсант, и другие водители оставались живыми. Всегда важнее быть живым, чем правым!

Фото: Office Life

Фото: Office Life

Объясняю без конца, что самое главное — это быть понятным и предсказуемым для других участников дорожного движения. Это основа безопасности.

Говорю о том, что в Беларуси нет дорог с безлимитными скоростями. Сгонять человека с полосы — невежливо, это могут только машины со спецсигналами. Нельзя ездить «по пяткам» пешехода. А если он вдруг уронит что-то или споткнется?

Стоит всегда пропускать перед собой машины при перестроении. Дистанция существует как раз для того, чтобы было легко перестроиться. Если не держать дистанцию, это вынуждает водителя, который не может перестроиться, тормозить свой поток или подрезать.

Больше всего на дорогах меня раздражает, когда вижу что-то, что может причинить вред детям. Поездки без автокресла, родители, которые переходят в неположенном месте и ребенка тянут с собой, водители, которые гоняют по дворам...

Фото: Office Life

Фото: Office Life

