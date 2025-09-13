Дело чести — спасти подполковника Статкевича 1 Александр Класковский, «Позірк»

13.09.2025, 13:12

Николай Статкевич

Офицер сохранил удивительную силу духа.

Александр Ярошук, бывший лидер независимого профсоюзного движения, назвал Шкловскую колонию № 17, где отбывал наказание, фабрикой пыток.

Александр Ярошук

Судя по рассказам других бывших политзаключенных, участвовавших 12 сентября в пресс-конференции в Вильнюсе, фабрикой пыток можно назвать всю пенитенциарную систему режима Александра Лукашенко. Во всяком случае, политическим противникам там устраивают ад.

Александр Класковский

Многих выпущенных 11 сентября из-за решетки трудно узнать: резко постарели, исхудали. Иные напоминают узников Бухенвальда. Об издевательствах, которые большинство из них перенесло, тяжело даже слышать, а каково было все это выдержать!

Но поражает их сила духа. Тот же Ярошук сказал о силовиках в масках: «Так кто хозяева в стране? Если они, то чего так боятся? Они знают, что рано или поздно за все придется отвечать. <…> Мы придем в Беларусь, потому что мы — настоящие хозяева».

Режим подл даже в мелочах

По словам Николая Дедка, блогера, журналиста и активиста анархистского движения, «мир просто еще не представляет масштабов того, что происходит в Беларуси, тех нарушений прав человека, издевательств, насилия всех видов — психологического, физического, сексуального».

Вырвавшиеся из ада рассказывали, как гнобят «желтобирочников» (так помечают «экстремистов», то есть посаженных за политику).

Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

После надуманных придирок бросают в штрафной изолятор, где люди буквально воют от холодрыги, лишают свиданий с родными, урезают отоварку (возможность закупиться в тюремном ларьке). Наконец, им добавляют сроки за якобы злостное неподчинение администрации.

«Если бы люди из цивилизованного мира увидели, что такое штрафной изолятор, они бы подумали, что оказались в Средневековье», — сказал Дедок.

Бывший главный редактор «Рэгіянальнай газеты» Александр Манцевич призвал содействовать освобождению 70-летнего Вацлава Орешко, профсоюзного активиста, который в колонии практически потерял зрение: «Когда ведешь его под руку в столовую, он спрашивает: «Сегодня солнце есть на небе или нет?» <…> Ночью он встает по своим нуждам и спешит по длинному коридору — спотыкаясь, падая, из него течет кровь».

Издевательства продолжались до последнего момента, пока мучители имели еще власть над теми, кого Лукашенко решил продать Дональду Трампу за запчасти для своего «Боинга».

Как минимум 13 человекам из освобожденной вчера группы не выдали паспортов (во время заключения они хранятся в личном деле). А паспорт Дедка и вовсе демонстративно порвали.

Конечно, Литва все равно приняла этих вывезенных американскими дипломатами заложников (так назвал белорусских политузников Трамп).

Но факт тот, что режим подл даже в мелочах. И очевидно, что среди силовиков, тюремщиков есть настоящие каратели, садисты, которым нет прощения. В системе же, созданной Лукашенко, таким людишкам развязали руки, дали карт-бланш на расправу с теми, кто восстал против самодержца.

Депортация — еще одно насилие

Исповеди, прозвучавшие на пресс-конференции, еще раз подчеркнули проблему депортации. Иные из вывезенных за рубеж предпочли бы остаться на родине, но им не оставили выбора.

Лукашенко не раз заявлял, что готов отдать американцам хоть всех политзаключенных (сам он этого слова, конечно, не выговаривает) при условии, что этим «бандитам» не будет места в стране.

Почему он избрал такой метод? Во-первых, наверняка есть опасение, что иные снова попробуют мутить воду. Во-вторых, делается расчет на то, что харизматичные фигуры, попав в эмигрантскую среду, станут там конфликтовать, конкурировать за лидерство, ресурсы.

Наконец, в-третьих, это желание продлить муки врагов — пусть их грызет тоска по родине, близким людям (не у всех есть возможность воссоединиться с семьей). И в этом тоже проявляется подлость, мстительность режима.

Все освобожденные политзаключенные должны иметь право уехать или остаться, заявила на пресс-конференции Светлана Тихановская.

Она сообщила, что накануне разговаривала об этом с американскими партнерами: «Мы добиваемся, чтобы при следующем освобождении эта античеловеческая практика была прекращена. Мы добиваемся также, чтобы освобождения сопровождались прекращением репрессий».

Вторая задача представляется и вовсе адски трудной. Лукашенко после 2020 года наверняка не представляет себе, как удерживать власть без дубинок и наручников. Остановишь эту фабрику пыток — народ быстро поднимет голову, а там недалеко и до нового скандирования «уходи!», как было в 2020-м.

Найдет ли Трамп управу на своего нового минского «дружбана»? И захочет ли это делать?

Спасти подполковника Статкевича

Отдельный драматический сюжет — судьба оппозиционного ветерана Николая Статкевича. Он отказался от депортации: со словами «я еще повоюю» вышиб дверь автобуса, остался на нейтральной полосе, а потом его увезли в Беларусь люди в масках.

Сергей Спарыш, бывший активист партии «Народная грамада», соратник Статкевича, рассказав на пресс-конференции о его проблемах со здоровьем: «В одиночной камере он провел два года и семь месяцев — это, по сути, убийство».

Спарыш призвал добиваться, чтобы Статкевич остался на свободе. Тихановская сообщила, что уже попросила американских партнеров узнать о его судьбе. По свидетельству его жены Марины Адамович, дома Николая нет.

Кейс Статкевича — вызов для Лукашенко. С одной стороны, за такой бунт наверняка хочется скрутить строптивца в бараний рог. Да и другие «бэчебэшники» воспрянут духом, если этому дать волю. Этак каждый «помилованный» начнет требовать, чтобы его оставили в стране!

С другой стороны, эта история, конечно же, оказывается под пристальным международным вниманием. Если американцы проявят принципиальность, то отправить Статкевича досиживать 14-летний срок (что совершенно незаконно после помилования) или припаять новый будет опасно: может сорваться весь торг с Трампом.

Это поистине шекспировский сюжет, который закручивается в режиме реального времени. 69-летний Статкевич, изможденный неволей бывший армейский офицер, по словам Спарыша, сохраняет удивительную силу духа.

Да, действительно, даже в, казалось бы, безальтернативной ситуации этот человек чести сумел сделать героический выбор, бросить вызов системе.

Напрашивается банальный пафос, типа что о таких людях в новой Беларуси будут слагать легенды. На самом деле здесь не нужно ничего легендировать. Это реальный герой, лидер уличной борьбы, которого не сломили долгие годы тюремного заключения (шесть лет он получил еще за Площадь-2010).

Американцы в фильме спасали рядового Райана, теперь дело чести — спасти подполковника Статкевича.

Александр Класковский, «Позірк»

